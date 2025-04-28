THY'den Van seferleri için düzenleme kararı

Türk Hava Yolları (THY), Van Ferit Melen Havalimanı'nda yapılacak tadilat çalışmaları nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için Muş ve Ağrı'ya ek seferler planlandığını duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın (THY)sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Van Ferit Melen Havalimanı'na 1 Mayıs-5 Eylül arasında planlanan uçuşların sınırlı tarifeyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 5 Eylül-5 Aralık arasında ise havalimanı geçici olarak kapalı olacağı için Muş ve Ağrı havalimanlarına ek seferler planlandığı kaydedildi.