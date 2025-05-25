THY'den yüzde 80'e varan indirim kampanyası

Ucuz uçak bileti arayanları sevindirecek haber THY'den geldi. Türk Hava Yolları bazı destinasyonlarda yüzde 80'e varan kısa süreli bir indirimli uçak bileti kampanyasına imza attı.

Türk Hava Yolları (THY), Afrika Günü’ne özel başlattığı kampanya kapsamında Afrika uçuşlarında yüzde 80’e varan indirim fırsatı sunuyor. Kampanya, 25 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde geçerli olacak.

THY, Afrika’ya seyahat etmek isteyen yolculara büyük avantaj sağlayan bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında, 1 Haziran - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Afrika uçuşları için bilet alan yolcular, yüzde 80’e varan indirimlerden yararlanabilecek.

Türk Hava Yolları yetkilileri, kampanyanın Afrika Günü vesilesiyle hazırlandığını belirterek, yolculara hem ekonomik hem de konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Afrika kıtasındaki birçok destinasyonu kapsayan kampanya, sınırlı bir süre için geçerli olacak. Yoğun talep nedeniyle yolcuların biletlerini erken satın almaları tavsiye ediliyor.