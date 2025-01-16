THY'nin Şam seferleri başlıyor! Tarih belli oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 Ocak 2025 01:28 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 01:30
Türk Hava Yolları (THY), 23 Ocak'ta Şam seferlerine başlıyor. Yapılan duyuruda seferlerin, haftada 3 kez düzenleneceği açıklandı.
THY’nin Şam’a yeniden sefer düzenleyecek. THY, 23 Ocak Perşembe günü başlayacak seferler, haftada 3 sefer şeklinde olacak.
Konuya ilişkin THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "'Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana' (Sezai Karakoç). Şam'a dönüyoruz. Haftada 3 sefer ile Şam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr