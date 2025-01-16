THY'nin Şam seferleri başlıyor! Tarih belli oldu

16 Ocak 2025 01:28 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 01:30

Türk Hava Yolları (THY), 23 Ocak'ta Şam seferlerine başlıyor. Yapılan duyuruda seferlerin, haftada 3 kez düzenleneceği açıklandı.

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THY’nin Şam’a yeniden sefer düzenleyecek. THY​, 23 Ocak Perşembe günü başlayacak seferler, haftada 3 sefer şeklinde olacak.

Konuya ilişkin THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "'Ben Şam​'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana' (Sezai Karakoç). Şam'a dönüyoruz. Haftada 3 sefer ile Şam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı.