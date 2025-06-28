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 | İrem Çınar

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Rusya ilişkileri büyük önem taşıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya-Türkiye ekonomik ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, "Kuzey komşumuz, enerjide en büyük ortağımız ve tedarikçimiz olması sebebiyle, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkileri büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Rusya ilişkileri büyük önem taşıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 12:39

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya'nın Türkiye için ticaret ve enerjide kilit öneme sahip olduğunu belirterek, "Damarlarımızdaki kan gibi ekonominin adeta hayat damarı olan enerji konusunda Türkiye-Rusya ilişkileri büyük önem taşıyor." dedi. Bolat, başkent Moskova’da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'nın açıklamalarda bulundu.

Dünyanın pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizleri, gıda fiyatlarındaki artışlar, yüksek enflasyon ve Türkiye’de yaşanan iki yıkıcı depremle birlikte zorlu bir dönemden geçtiğini anlatan Bolat, “Bölgemizde de İsrail’in Filistin’e yönelik soykırımı, Hindistan-Pakistan savaşı ve ardından İsrail’in İran’a yönelik saldırganlığı yaşandı.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, tam merkezinde yer aldığı söz konusu krizlerden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle istikrarı korumayı başardığını belirten Bolat, “Böyle bir ortamda, Türkiye-Rusya ilişkileri de ilerlemeye devam etmekte.” dedi. Bolat, Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle ağır bir ticari ve mali ambargo altında bulunduğunu vurgulayarak, “Bizim açımızdan, kuzey komşumuz, enerjide en büyük ortağımız ve tedarikçimiz olması sebebiyle, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkileri büyük önem taşıyor.” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Rusya ilişkileri büyük önem taşıyor

KEK'İN ÖNEMİ

KEK toplantılarının ve bu toplantıların ardından varılan anlaşmaların, iki ülke ekonomik ilişkileri açısından temel oluşturduğunu anlatan Bolat, Moskova’da gerçekleştirilen KEK toplantısının ardından bir mutabakat zaptının da karşılıklı olarak imzalandığını kaydetti. Mutabakat zaptının, ticaret, sanayi, tarım, hizmet sektörü, turizm, inşaat ve ulaşım gibi çok sayıda alanda önemli hükümler içerdiğini vurgulayan Bolat, “Artık biz hükümetlere ve çalışma ekiplerimize düşen görev de iş dünyası ile birlikte, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinde yeni ufuklar açmak ve mevcut sorunlar konusunda çözümler bulmaktır.” mesajını verdi.

Bolat, Türkiye’nin ihracat ve ithalat toplamında Rusya’nın ana ticaret ortağı konumunda bulunduğunu belirterek, “Enerjide toplam ithalatımızın yüzde 49’unu Rusya’dan yapıyoruz. Rusya’nın da Türkiye’ye yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 73’ünü enerji ürünleri oluşturuyor. Bu nedenle, damarlarımızdaki kan gibi ekonominin adeta hayat damarı olan enerji konusunda Türkiye-Rusya ilişkileri büyük önem taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Rusya ilişkileri büyük önem taşıyor

BİR YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Mavi Akım ve TürkAkım boru hatları ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) gibi projelerin enerji alanındaki iş birliğinin en önemli unsurları olduğunu anlatan Bolat, Akkuyu NGS’de ilk ünitenin bir yıl içinde tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Akkuyu NGS’deki dört ünite tamamlandığında, Türkiye’nin enerji üretiminin yüzde 14’ünü karşılayacağına dikkati çeken Bolat, Rusya’nın projenin tamamlanması için gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.

Türkiye’nin müteahhitlik alanında dünyadaki en büyük ortağının Rusya olduğunu vurgulayan Bolat, “Türk müteahhitler, dünyada yaptığı müteahhitlik işlerinin 103 milyar dolar ve 2 bin 200 projeyle beşte birini Rusya'da yaptı. Yine ortak yatırımlar ve karşılıklı yatırımlar söz konusu. Türk iş insanlarının Rusya'da 3,5 milyar dolarlık, Rus iş insanlarının Türkiye'de 7 milyar dolarlık yatırımları var.” bilgisini paylaştı.

Akkuyu NGS tamamlandığında, Rus yatırımlarının 37 milyar dolara ulaşacağının altını çizen Bolat, “Ülkemiz açısından önem taşıyan, kültür ve turizm alanındaki yakınlaşmamızın en önemli göstergesi, Türkiye'ye yılda 7 milyona yakın Rus turistin gelmesidir.” diye konuştu.

Ulaştırma ve Türkiye’nin sebze ile meyve ihracatı alanlarında geçmişe kıyasla çok sayıda sorunun çözüldüğünü vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

“İki tarafın ticaret, gümrükler konusunda bazı istekleri oldu. Biz bu konuları zaten karşılıklı olarak çalışacağız. Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin daha da gelişmesi için iki ülke de ve hükümetler de kararlı tutumunu devam ettirmektedir. Bu konuda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bizlere ısrarla talimat verdiği gibi ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefine azim ve kararlılıkla çalışacağız.”

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#türkiye
#rusya
#ekonomi
#ticaret
#enerji
#akkuyu nükleer güç santrali
#kek
#Ekonomi
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