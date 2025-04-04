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 | Bengül Arıca

Ticaret Bakanı Bolat'tan ABD’nin getirdiği yeni vergiler hakkında açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergisi tarifeleriyle ilgili Türkiye'nin en düşük ilave vergi uygulanan ülkeler grubunda yer aldığına işaret ederek "Çok sayıda ülkeye ABD’nin çok daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini, ABD’nin ithalatında Türkiye açısından bir miktar “kötünün iyisi” durumu olarak değerlendiriyoruz" dedi.

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Ticaret Bakanı Bolat'tan ABD’nin getirdiği yeni vergiler hakkında açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 09:24

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin açıkladığı yeni ek gümrük vergisi kararına ilişkin bir açıklama paylaştı. ABD'nin tüm ülkelere uygulanacak asgari ilave gümrük vergisi oranını yüzde 10 olarak belirlediğini belirten Bolat, Türkiye'nin en düşük ilave vergi uygulanan ülkeler grubunda yer aldığını ifade etti.

"TÜRKİYE AÇISINDAN BİR MİKTAR KÖTÜNÜN İYİSİ"

Bakan Bolat, "Çok sayıda ülkeye ABD'nin çok daha yüksek gümrük vergi oranları getirmesini, ABD'nin ithalatında Türkiye açısından bir miktar kötünün iyisi durumu olarak değerlendiriyoruz." dedi.

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Yeni gelişmeler ışığında da ABD'ye yönelik ticaret ilişkilerini bu prensip ışığında sürdüreceklerini belirten Bolat, iki ülkenin ekonomik ilişkilerin artırılması yolunda çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.

Bolat, ilave gümrük vergileri getirilen her ülkenin ABD ile ikili bazda, ayrıca kendi piyasalarında ve ihracat pazarında ciddi karışıklıklar meydana gelebileceğine dikkat çekti.

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"100 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ"

ABD ile yeni dönemde gerekli diyaloğun başlatıldığını söyleyen Bolat, 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için çalıştıklarını ifade etti. Bolat, "İki ülke arasındaki dış ticarette 2024 yılı için ABD lehine 2,4 milyar dolarlık fazla olduğu için, Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen ürünlere getirilen yüzde 10 ilave gümrük vergilerinin kaldırılması konusunda, ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilcisi ile müzakerelerde söz konusu durumu ele almak istiyoruz." dedi.

https://x.com/ticaret/status/1908029291209638146

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#Gümrük Vergileri
#Ekonomi
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