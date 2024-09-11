Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! 13 ayın 9'unda ihracat rekoru

11 Eylül 2024 16:37 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:19

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, "Son 13 ayın 9'unda ihracat rekorları kırdık" diyerek üretimde ve ihracatta artış trendine dikkat çekti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı açılışında konuşan Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektörünü asla ihmal etmediklerini ve etmeyeceklerinin altını çizdi. Bakan Bolat, ayrıca haksız rekabet oluşturan bazı kural dışı ithalat uygulamaları hakkında da değerlendirme yaptı.

HAKSIZLIK OLUŞTURAN UYGULAMALARA KARŞI ÖNLEM

Bu yılki Texhibition fuarına 527 firmanın katıldı. Fuarın açılışında konuşan Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı;

"Biz Bakanlık olarak bütçemizde planlanandan çok daha fazla hibe destekleri verdik. İthalat cephesinde de bize yapılan şikayet başvuruları için gerçekleşen soruşturmalar sonucunda yanlış uygulamalar, haksızlık oluşturan uygulamalara karşı da tereddütsüz önemli kararlar aldık.

Bugün Texhibition fuarı giderek büyümekte. Bu da tekstil ve konfeksiyon sektörünün Türkiye için ne kadar önemli ve temel stratejik bir sektör olduğunu göstermekte.

Hükümet olarak, devlet olarak, Türkiye olarak tekstil ve konfeksiyon sektörünü asla ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Diğer sektörler için de aynı sözü hep söyledik ve dünya çapında bir şöhrete ulaşan Türk tekstili, Türk markaları hem tekstilde hem konfeksiyonda büyümeye devam edecekler.

Yeter ki istişare ile doğru reçetelerde buluşalım, doğru tedbirler alalım ve markalaşma yoluyla, inovasyon yoluyla, kaliteli üretim yoluyla sizlerin dünya arenasında, ticarette daha karlı, daha yüksek fiyatlı ürünler satabilmeniz mümkün olsun demiştik.

Bizim bütün aldığımız tedbirler bu doğrultuda oldu. Firma başına 10 milyon lira, yeşil dönüşüme uyum çalışmaları başlatan firmalara danışmanlık hizmetlerinde yüzde 50'ye kadar hibe desteği verme paketidir bu.

Bu yola giren firmalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve Eximbank'ın uygun şartlarda yeşil dönüşüm finansman paketlerini de almaya hak kazanacaklar.

YÜZDE 5,1 REEL BÜYÜME

Dünya çapında en önde gelen ülkelerin başında geldik. Bu yıl da birinci çeyrekte yüzde 5,6 büyüme sağladık. Bunun 1,6 puanlık net katkısını ihracat sağladı.

İlk 6 ayın ortalama büyüme oranı yüzde 3,8. Bunun da 1,4 puanlık net katkısı yine ihracattan gelmektedir. Bu inşallah devam edecektir. Geçen yıl 255,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin mal ihracat rekorunu kırmıştık.

DEPREMDE 6 MİLYAR DOLARLIK BİR İHRACAT KAYBI

Bu yıl Allah'a şükür son bir yıl itibarıyla 262 milyar dolar mal, 106 milyar dolar hizmetler ihracatına ulaştık. Son 13 ayın 9'unda aylık ihracat rekorları kırdık. Hükümet olarak aldığımız tedbirler, Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve sahada üretimde ve ticarette akıncı ruhuyla başardığınız ihracat rakamları ile bu sonucu elde ettik.

262 milyar dolara ulaştık ama yıl içinde çok önemli olaylar oldu. Orta Doğu'da bir soykırım şeklinde bir saldırı var ve İsrail'in saldırısı. Ticareti durdurduk. Rusya'ya yönelik bir ambargo var.

Avrupa Birliği'nde bu yıl için ekonominin canlanması bekleniyordu ama Avrupa Birliği canlanamadı. Yüzde 0,6'lık büyümede kaldı. Halbuki bütün dünya kuruluşları 'yüzde 1,5 Avrupa Birliği'nin ekonomisi büyüyecek' diyorlardı. Bu gerçekleşmedi. En önemli şey küresel talebin canlanmasıdır."