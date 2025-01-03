2024 yılı dış ticaret verileri belli oldu! İhracatçılara yeni destek müjdesi açıklandı

03 Ocak 2025 15:05 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:34

Son 12 ayın yedisinde aylık ihracat Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırdı. 12 ayın 7’sinde mal dış ticaretinde dış ticaret açığı geriledi. 2024 verilerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılı mal ihracatımız 2023'e göre yüzde 2,5 oranında artarak 262 milyar dolara çıktı." dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ise "2025’te 33 milyar TL’lik destek bütçemiz olacaktır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı​ Ömer Bolat, 2024​ yılı dış ticaret​ verilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BAKAN BOLAT DIŞ TİCARET VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Ömer Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"2025 yılı için iyileşme tahminleri yapılmakla beraber bu yıl da ciddi belirsizlikler bulunmaktadır.

AB​, 27 ülkesinin 2024 yılı ekim itibarıyla yaklaşık 600 milyar kadar ithalatının düşmesi, AB pazarındaki talep düşüşünün ne kadar sert olduğunu göstermektedir. Dünya ekonomisindeki sıkıntılı süreçlere rağmen Türkiye ekonomisi, üretmeye, büyümeye, istihdam sağlamaya, Türk malları ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam etmiştir.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU KIRILDI

İhracattaki başarı, dış ticaretteki açığı dengeleyerek döviz piyasalarında finansal alanda, makroekonomik istikrara katkı sağlamaktadır. Son 12 ayın yedisinde aylık ihracatımız Cumhuriyet tarihi rekorları kırmıştır. Son 12 ayın 7’sinde mal dış ticaretinde dış ticaret açığımız gerilemiştir. Böylece 2002’de yüzde 0.55 olan dünya mal ihracatındaki payımız 2024 üçüncü çeyreği sonunda yüzde 1.08’e yükselmiştir.

Hizmetler ihracatında son 12 ayın 11’inde hizmetler ihracatımızı artırdık. Aldığımız pay da yüzde 1.35’e yükselmiştir. Cari işlemler dengemizde 5 ay üst üste fazla verdik.

Türk Eximbank’ın sermayesi tam 4 katı artışla 55.3 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Türk Eximbank bu yıl 48 milyar 700 milyon dolar ihracat finansman desteği sağlamıştır.

Merkez Banka’mızın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın destekleri ile ihracat kredilerinin TL bazında maliyeti 6 puan düşürülerek yüzde 29.93’e gerilemiştir.

YENİ YILDA 33 MİLYAR TL'LİK DESTEK BÜTÇESİ AYRILDI

Ticaret Bakanlığı olarak yıllık bütçemizin yaklaşık yüzde 60’ını ihracatçılarımıza destek vermek üzere kullanıyoruz. Destek bütçemiz olarak 24.7 milyar TL mal ve hizmet ihracatçılarımızın istifadelerine sunduk. 2025’te 33 milyar TL’lik destek bütçemiz olacaktır.

Turizm, sağlık, eğitim, yazılım, dizi film gibi hizmetler ihracatımızı daha üst seviyelere taşınmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 12 sektöre desteklerimizi çıkardık. 137 ülkede 536 milyar doları aşan 12 bin 462 proje ve müşavirlik olarak 138 ülkede 3 bine yakın proje ve 3.5 milyar dolarlık iş alan müteahhitlik sektörümüzü tebrik ediyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde yeni rakamları şöyle duyurdu;

"Hamd olsun dünyanın her köşesinde ihracattayız. Amiral gemi vasfını hala koruyor. 2024'ün ihracat rakamlarına baktığımızda bunu net görüyoruz.

2024 yılı aralık ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışlar 23,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayı aylık rekorunu kırdık. İthalatımız ise yüzde 11,1'lik artışlar 32,3 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attık. 2024 yılı mal ihracatımız 2023'e göre yüzde 2,5 oranında artarak 262 milyar dolara çıktı.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLLER

Son 19 ayın 12'sinde o ayın ihracat rekorunu kırdık. 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 31 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken 54 ilimiz de ihracatını artırmıştır. İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ en fazla ihracat yapan iller oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ

2024 yılında dış ticaret dengemizde olumlu kazanımlar elde ettik. 2023'te 106.3 milyar dolar olan dış ticaret açığını 2024'te 82,2 milyar dolara kadar indirdik.

İHRACATÇILARA YENİ DESTEK MÜJDESİ

Daha büyük başarılar ulaşmak için durmadan, yorulmadan, 'yandık, bittik' diyen felaket tellallarına aldırmadan çalışacağız. Türk ekonomisinin kıvanç kaynağı olan ihracatçılarımızın daima yanında olacağız. Toplam 24,7 milyar TL destek sağladık. 2025 yılında bu bütçeyi 33 milyar TL'ye çıkartıyoruz."