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 | İrem Çınar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! Nisan ayı ihracat verileri belli oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayında ihracatın yüzde 8.5 artarak 20.9 milyar dolar olduğunu açıkladı. İthalat ise yüzde 12,9 artışla 33 milyar dolar oldu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 11:50

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayı dış ticaret verileri açıkladı. Buna göre nisanda dış ticaret açığı 2 milyar 38 milyon dolar oldu. Bakan Bolat "Nisanda mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolara yükselmiştir. En yüksek ikinci nisan ayı rakamı elde edildi" ifadelerini kullandı.

TARİHİN EN YÜKSEK İKİNCİ NİSAN İHRACATI

Bakan Bolat, bu rakamın son 9 ayın en yüksek rakamı olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! Nisan ayı ihracat verileri belli oldu

Bakan Bolat açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı ilk çeyrek büyümesinde de olumlu artı bir yükseliş bekliyoruz. Nisan ayında ihracat yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolar. Nisan ayı ihracatı son 9 ayın en yüksek rakamı olurken, bugüne kadarki en yüksek ikinci nisan ayı ihracatı oldu.

Zayıf talep ve artan belirsizliklerle zorlaşan rekabet koşullarına rağmen ihracatımız artıyor. ABD'nin ticaret politikalarının ülkemizin ABD'ye ihracatı üzerinde olumlu bir etki yaratması mümkün görülmektedir. Son 23 ayın 13'ünde aylık ihracat rekor rakamları açıkladık.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! Nisan ayı ihracat verileri belli oldu

NİSAN AYINDA İTHALAT YÜZDE 12,9 ARTTI

Yıllıklandırılmış mal ihracatı yüzde 2,7 artışla 265 milyar dolarla rekor kırdı. Nisan ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatı 7,1 milyar dolar arttı. Nisan ayında ithalat yüzde 12,9 artışla 33 milyar dolar.

Nisan ayında dış ticaret açığı 12,04 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,5, Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,9 artışla 86,25 milyar dolar, Ocak-Nisan döneminde ithalat yüzde 6,7 artışla 120,8 milyar dolar. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,5 artışla 34,53 milyar dolar. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,5 artışla 34,53 milyar dolar.

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Sıkça Sorulan Sorular

İthalat ve ihracat ne demek?
İthalat, bir ülkenin kendi sınırları dışından mal ve hizmetleri satın alması anlamına gelir. Genellikle, ülkede üretilmeyen veya yeterince bulunmayan ürünlere erişim sağlamak amacıyla yapılır. Öte yandan, ihracat, bir ülkenin kendi mal ve hizmetlerini başka ülkelere satmasıdır.
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#ticaret bakanı ömer bolat
#ihracat verileri
#Ekonomi
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