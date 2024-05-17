Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Enflasyonla mücadelede önemli adımlar atıyoruz

17 May 2024 11:08 - Güncelleme : 17 May 2024 11:19

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’ne katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat ve ithalat ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bolat, hedeflerinin dış ticaret açığını azaltmak olduğunu dikkat çekerek “ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefimiz var. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı son 4 yılda yüzde 46 arttı." dedi.

İSRAİL İLE TİCARET

Ticaret Bakanı Ömer Bolat İsrail ile hem ithalatın hem de ihracatın durdurulması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. “2 Mayıs itibariyle Türkiye ile İsrail arasında ticaret yapılmamaktadır” diyen Bakan Bolat “Bizim Filistin ile ticaretimiz açık olarak devam etmektedir. Biz Filistin’i tanıyan bir ülkeyiz” dedi.

Bakan Bolat, “Biz Filistin’i tanıyan bir ülkeyiz. İstismar edenler dikkat edin sustular. Biz bunu seçimden önce yapsaydık seçim için yaptılar diyeceklerdi. Türkiye bu konuda istikrarlı bir politika izledi. Tüm dünyada da yankı buldu.” diye konuştu.

İşte Bakan Bolat'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

Yılın ikinci yarısından AB ülkelerinden umutluyuz. Faiz indirimleri başladığında ciddi ihracat bekliyoruz. Körfez ülkelerinde beklentimiz yüksek.

KORİDOR SAVAŞLARI

Koridor deyince dünyanın en büyük iki su yolu Türkiye’de. Biri İstanbul biri Çanakkale. Kalkınma Yolu’ile Irak’tan Türkiye’ye geçiş var. Cumhurbaşkanımızın Irak ziyaretinde ulaştırma bakanlarının fizibilite çalışmaları için anlaşmalar imzalandı. Smart City adı altında mini şehirler kurma projesi de var. Körfez ülkeleri de bu konunun ortağı olacaklar. Türkiye lojistik ve taşımacılıkta rekabetçi, ülkemizin kazançları olacak. Mühendislerimiz o projede görev alacak, Körfez ülkeleri ile ticaretimiz gelişecek.

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUKLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadelede fahiş fiyat, stokçuluk konularında çalışmalara devam ediyoruz. Fahiş fiyatla mücadelede bilinçli tüketici önem taşıyor. Bunu yapandan alışveriş yapmaması önemli.

DEVAMI GELİYOR...