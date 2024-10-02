Ticaret Bakanı Ömer Bolat eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı! Dış ticaret açığı hafif yükseldi

02 Ekim 2024 11:12 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:32

Ticaret Bakanı Ömer Bolat eylül ayı dış ticaret rakamlarını duyurdu. Eylül'de ihracat 22,7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yıllık bazda yüzde 0,5 artış ile 5,122 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül​ ayı dış ticaret​ rakamlarını duyurdu. Eylül ayında da dış ticarette dengelenme devam etti. Eylül'de ihracat​ 22,7 milyar dolara ulaştı.

EYLÜLDE İHRACAT 22 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamaları şöyle;

"Eylülde ihracat 22 milyar dolar oldu. İhracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azaldı.

Cuma günleri yaklaşık 2,3-2,4 milyar dolar civarında ihracat yapabiliyoruz. İhracatımızın en az olduğu günler Cumartesi günü, Pazar günü pek olmuyor. 600 milyon dolar ihracat artışını sizlere müjdelemiş olacaktık. Baktığımızda altın ihracatında yüzde 66'lık gerileme söz konusu. Altın ve enerjiyi çıkardığımızda ihracatımızdaki artış yüzde 3,3. 20.8 milyar dolara ulaşmış oldu. Hamdolsun son 14 ayın içinde 9 ay aylık ihracat rekorları kırdık.

İTHALATIN İHRACATI KARŞILAMA ORANI 79,2 OLDU

İthalatta Eylül'de azalma trendi devam etti, 27,1 milyar dolarlık ithalat​ yaptık.

İthalata baktığımızda geçen yılın ikinci çeyreğine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde 6 milyar dolarlık ithalat azalması söz konusu. Dış ticaret açığı 5.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatın ihracatı karşılama oranı Eylül'de %79,2'ye yükseldi.

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığımız %31,5 azaldı. İthalatın ihracatı karşılama oranı Ocak-Eylül döneminde %76,3 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI SINIRLI YÜKSELDİ

Dış ticaret açığımız 14 ayın 11’inde azaldı. Üçüncü çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl yüzde 70.8 iken, bu yıl yüzde 79.2’ye yükselmiştir. Bu üçüncü çeyrekte ortalama yüzde 80’Lik bir ihracatın ithalatı karşılama oranını ihracatçılarımızın sayesinde başarmış durumdayız. Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 81.1 olarak gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 81.5 idi.

2024 Eylül ayında, dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 0,5 artış ile 5,122 milyar dolar olarak gerçekleşti.

9 aylık ihracatımızda, Türkiye ilk 9 ayda 253 milyar dolar ithalat yaparken, ihracatımız da ilk 9 ayda 193 milyar dolar olmuştur. İlk 9 ayda 60 milyar dolar dış ticaret açığı vermiş bulunuyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı yılın 9 ayında yüzde 76.3’e yükselmiştir. 8.2 puanlık iyileşme söz konusu."