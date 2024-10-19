Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kişi başı milli gelir için rakam verdi

19 Ekim 2024 17:18 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 17:28

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Önder Sanayici İşadamları Derneğinin 5. Olağan Kongresi'nde konuştu. n Bolat, kişi başı milli gelirin kaça yükseleceğini öngördü. Bakan Bolat, savunma sanayisindeki başarılardan bahsederek, yabancı yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelen Türkiye'nin son 22 yılda 270 milyar dolar uluslararası yatırım çektiğini söyledi.

Ticaret Bakanı​ Ömer Bolat, Önder Sanayici İşadamları Derneğinin 5. Olağan Kongresi'nde konuştu. Bakan Bolat kişi başı milli gelir için yeni rakam verdi.

KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR KAÇ OLACAK?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Ekonomimiz her geçen yıl büyüyor' diyerek belirterek, kişi başı milli gelirin 14 bin 500-15 bin dolar aralığına yükseleceğini ifade etti. Türkiye'nin milli gelirinin geçen yıl sonu itibarıyla 1 trilyon 130 milyar dolara, bu yılın ilk yarısı itibarıyla da 1 trilyon 202 milyar dolara ulaştığını söyleyen Bolat, kişi başı milli gelirin 14 bin 500-15 bin dolar aralığına yükseleceğini söyledi.

ENFLASYON​ İÇİN RAKAM VERDİ

Bolat, 2025 ve 2026 yıllarının istikrar dönemi olacağını kaydederek, "20'li rakamların altına ve sonrasında tek haneli rakama indireceğiz enflasyonu." dedi.

Bolat, "Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyrekte ise yüzde 2,5 büyüdük. Ortalaması yüzde 3,8'lik büyüme rakamına ulaştık." diyerek "Dış ticaret açığımızı hızla azaltıyoruz. 122 milyar dolara kadar çıkan açık şu anda 78,5 milyar dolara düştü. Cari açığımız 55,6 milyar dolardı ağustosta 11,3 milyar dolara düşürdük." ifadelerini kullandı.