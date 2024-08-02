Ömer Bolat, dış ticaret rakamlarını açıkladı! Tarihin en yüksek temmuz ihracatı yapıldı

02 Ağustos 2024 10:44 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:03

İhracatta temmuz ayı verilerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı. Temmuz ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyon 512 milyon dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı.

TARİHİN EN YÜKSEK TEMMUZ İHRACATI

İhracat, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22,5 milyar dolara yükseldi.

Böylece tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı yapıldı.

OTOMOTİV ÖNE ÇIKTI

Ocak-temmuz dönemini kapsayan yedi aylık ihracat yüzde 4,1 oranında arttı ve 148,8 milyar dolar oldu.

12 aylık ihracat da yüzde 3,4 artışla 261,5 milyar dolara çıktı.

En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 3,1 milyar dolarla lider oldu.

Otomotivi, 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın dış ticarete yönelik açıklamaları şöyle;

"Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı oldu.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDI

Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artış ile yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Dış ticaret açığı temmuz ayında %42,3 oranında düşüşle 7,2 milyar dolara düştü.

İthalatımızdaki düşüş eğilimi, temmuz ayında da devam etti.

İthalatımız, temmuz ayında yıllık bazda %7,9 oranında (2,6 milyar dolar) gerileyerek 29 milyar 747 milyon dolar oldu.”