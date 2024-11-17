Ticaret Bakanı Ömer Bolat yarın Irak'a gidiyor! Irak'la ticareti perçinleyecek temaslar

17 Kasım 2024 16:33 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 16:41

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) heyetleriyle yarın Irak'a gidiyor. İki günlük ziyarette bulunacak heyetin programında, Iraklı iş insanları ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslar bulunuyor.

Ticaret Bakanı​ Ömer Bolat, hem ekonomik bağları güçlendirmek hem de Kalkınma Yolu'nu görüşmek için yarın Irak​'ta önemli temaslarda bulunacak. AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, ayrıca başkent Bağdat​ ve Basra​'da müteahhitlik firmalarının katılımıyla "yuvarlak masa toplantıları" gerçekleştirilecek.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT IRAK YOLCUSU

Türkiye'nin komşusu Irak ile ticareti her geçen gün artıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) heyetleriyle Irak'a yarın başlayacak iki günlük ziyarette bulunacak.

Bakan Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından organize edilen Müteahhitlik Heyeti ve beraberindeki firma temsilcileriyle 18-19 Kasım'da Irak'ın başkenti Bağdat ile Basra'yı ziyaret edecek.

Program kapsamında Bolat, yarın Bağdat'ta Al-Greyri ile 19 Kasım'da ise Basra'da El-İdani ile beraber "Ticaret Heyeti" programlarına katılacak.

Irak ziyaretinde, son dönemde iki ülke arasında gelişen ilişkilerin ticaret ve yatırım boyutunun daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.