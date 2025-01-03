Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan enflasyon değerlendirmesi: "2025’te de düşüş devam edecek"

03 Ocak 2025 13:18 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 13:30

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını yorumladı. Bolat, "Son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerileyen enflasyon, 2024’ün ikinci yarısında hızla düşüş trendine girdi. Bu iyimser tablo, 2025 yılında da devam edecek" ifadelerini kullandı.

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TÜİK’in Aralık 2024 enflasyon​ verilerini açıklamasının ardından, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Bolat, hükümetin uyguladığı politikaların dış ticaret​ ve cari işlemler açıklarını düşürdüğünü ve makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini ifade etti.

"SON 7 AYDA ENFLASYONDA 31,1 PUAN DÜŞÜŞ"

Bakan Bolat, enflasyonun Mayıs 2024’e kıyasla son 7 ayda 31,1 puan düştüğünü belirterek, bu başarının uygulanan etkili ekonomi politikalarının bir sonucu olduğunu vurguladı. "Bakanlık olarak aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını azaltarak enflasyonun düşüşüne katkı sağlıyoruz," dedi.

"YAPISAL POLİTİKALARA ÖNCELİK VERECEĞİZ"

Bolat, 2025 yılı için ekonomik hedefler hakkında da bilgi verdi. İç ticarette fahiş fiyat artışlarını engelleme konusunda kararlı olduklarını belirten Bolat, dezenflasyon sürecini desteklemek adına ilgili bakanlıklarla iş birliği içerisinde yapısal politikalara öncelik vereceklerini ifade etti.

TÜFE'deki değişimin Aralık 2024’te bir önceki aya göre yüzde 1,03 olarak gerçekleştiğini açıklayan Bolat, yıllık enflasyonun ise yüzde 44,4 seviyesine gerileyerek son 1,5 yılın en düşük düzeyine ulaştığını söyledi. Aylık bazdaki artışın ise son 19 ayın en düşük seviyesi olduğunu vurguladı.

"ÇEKİRDEK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ"

Çekirdek enflasyonda aylık yüzde 1,06’lık bir artış gerçekleştiğini belirten Bolat, hizmet sektöründe fiyat artışlarının yüzde 1,05 seviyesinde kaldığını ve enflasyondaki katılığın zayıflamaya başladığını kaydetti. "Ekonomi programımızın kararlılıkla uygulanması sayesinde 2024’ün ikinci yarısında enflasyon hızla düşmeye başladı" diyen Bolat, bu başarının süreceğinin altını çizdi.

Son olarak, 2025 yılında uygulamaya konacak yeni politikalarla dezenflasyon sürecinin daha da güçleneceğini belirtti.