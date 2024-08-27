Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan yeşil pasaport açıklaması! 'Kapsamı genişliyor' iddiaları vardı

27 Ağustos 2024 11:01 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:12

Yeşil pasaport için 800 bin kişiye daha hak doğabilir! Kanun tasarısı meclise sunuluyor

Yeşil pasaport için 800 bin kişiye daha hak doğabilir! Kanun tasarısı meclise sunuluyor

Dünyanın en pahalı pasaportu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri

Dünyanın en pahalı pasaportu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri

Türkiye'de halihazırda 1 milyon 200 bin kişi yeşil pasaport sahibi. Ancak son yıllarda artan pasaporta sahip. Vize sorunları, yeşil pasaporta yönelik talepleri yeniden gündeme taşıdı. Kapsamın genişletileceği iddiaları dolaşıma sokuldu. Ancak Ticaret Bakanı Ömer Bolat iddiaları yanıtladı.

'UYGULAMAYI GENİŞLETMİYORUZ'

Bakan Bolat, “Sosyal medya dezenformasyonu ile Yeşil Pasaport uygulamasına dahil edildiği iddia edilen meslek grupları oldu. Fakat bu tamamen yanlış bir bilgi, uygulamayı genişletmiyoruz, Yeşil Pasaporta olan güveni sarsamayız” diye konuştu.

YEŞİL PASAPORTU KİMLER ALABİLİR?

Yeşil pasaport hakkındaki yasa teklifleri, son yıllarda yaşanan vize sorunları nedeniyle Meclis gündeminin önemli maddelerinden biri haline geldi.

'Hususi damgalı pasaport' olarak da bilinen yeşil pasaport, genellikle bazı kamu görevlilerine ve eski bürokratlara veriliyor. Ancak, artan vize engelleri nedeniyle Meclis'te bu pasaportun kapsamının genişletilmesi için hazırlanan kanun teklifi sayısı 19'a ulaştı.

VİZE İŞLEMLERİ ZORLAŞIYOR

Kanun teklifleri, TIR şoförleri, muhasebeciler, bekçiler, gazeteciler, eczacılar gibi birçok meslek grubuna yeşil pasaport verilmesini içeriyor. Meclis'te bu konuda artan talepler, özellikle yurt dışına çıkmak isteyen kişilerin vize işlemlerinde yaşadığı zorluklar nedeniyle önem kazandı.