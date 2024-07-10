Ticaret Bakanlığı açıkladı! Gümrük sınır kapılarında yeni tedbirler

10 Temmuz 2024 10:54 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:54

Ticaret Bakanlığı tarafından Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule Gümrük kapılarında yolcu geçişlerinin rahatlatılması için yeni tedbirler alındığı duyuruldu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapıkule’deki tüm peronlardan geçisin sağlanabilmesi, pasaport ve gümrük işlemlerinin yapılması için pasaport polisi takviyesinin yapılması ile yolcu peronlarının tam kapasite çalışması sağlandı.

12 OLAN YOLCU GİRİŞ PERONU SAYISI İKİ KATINA ÇIKARILDI

Açıklamada, Kapıkule Gümrük Müdürlüğünde 12 olan yolcu giriş peronu sayısının 24 işlem noktasına çıkartıldığı bilgisi verildi.

Ayrıca, yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının tüm kapılardaki anlık yoğunluk durumunu takip edebilecekleri kamera görüntülerinin 15 Haziran ile 15 Eylül tarihleri arasında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sitesi üzerinden yayımlanacağı kaydedildi.

"HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İLAVE SAYMANLIK VEZNELERİ AÇILMIŞTIR"

PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçlarının Kapıkule Gümrük Kapısı'nda konumlandırıldığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilave Saymanlık vezneleri açılmıştır. Ticaret Bakanlığımızca gümrük işlemleri ile ilgili kolaylaştırıcı önlemler alınmış olup, jandarma ve emniyet birimlerince de gümrük sahalarında gerekli güvenlik tedbirleri artırılmıştır.

Ayrıca vatandaşlarımız için gümrük sahalarında dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tüm sosyal alanlar oluşturulmuş olup, saha içerisinde gerekli trafik düzenlemeleri ile ilgili (yol çizgileri, yön levhaları, dubalar) düzenlemeler yapılarak, hızlı ve güvenlikli bir geçiş için gerekli tüm önlemler alınmıştır.”