Ticaret Bakanlığı duyurdu! 26 milyarlık dev kaçakçılık operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda toplam 26 milyar 449 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri kaçakçılıkla mücadele için düğmeye bastı. Ocak-Mayıs aylarını kapsayan 3 bin 81 farklı operasyonda toplam 26 milyar 449 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.

5 AY BOYUNCA SÜREN OPERASYONLAR

5 ay boyunca devam eden operasyonlar kapsamında; 15,2 ton uyuşturucu madde, ⁠79 milyon 425 bin adet tütün, tütün mamulü ve alkollü içki, 33 milyon 334 bin adet tekstil malzemesi, 20 milyon 47 bin adet çeşitli eşya ele geçirildi.

MİLYONLARCA LİRALIK KAÇAK EŞYAYA EL KONULDU



Sadece Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise:

•⁠ ⁠3,8 ton uyuşturucu madde,

•⁠ ⁠4 milyon 858 bin adet tekstil malzemesi,

•⁠ ⁠2 milyon 112 bin adet çeşitli eşya,

•⁠ ⁠182 adet lüks araç, başta olmak üzere; canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden tekstil ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi.

