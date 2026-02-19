Menü Kapat
Ekonomi
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Ticaret Bakanlığı duyurdu... Dev denetim! 506 milyon lira para cezası kesildi

Ticaret Bakanlığı 2026 yılında yaptığı denetimlerde 5,7 milyon ürünün denetlendiğini, tespit edilen aykırılıklar için 506 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. İşte o denetimlerden ve rakamlardan tüm detaylar...

Ticaret Bakanlığı, yılbaşından beri 48 bin 122 firma ve 5,7 milyon ürünün denetlendiğini, tespit edilen aykırılıklar için 506 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2026 yılı piyasa denetim sonuçlarına ilişkin bilgi verildi.

Vatandaşların ekonomik refahını bozacak ve iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek her türlü fiile karşı denetimlerin hız kesmeden devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda yılbaşından bu yana ve özellikle ramazan öncesinde hassasiyetle yürütülen çalışmalar neticesinde, 2026 yılının ilk 45 gününde 48 bin 122 firma, 5 milyon 683 bin 898 ürün denetlenmiş ve tespit edilen aykırılıklara yaklaşık 506 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu dönemde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla gıda perakendeciliği sektörüne yönelik yürütülen denetimlerde 29 bin 626 firmanın denetlendiği, yapılan kontrollerde 20 bin 79 ihlal tespit edildiği ve 80 milyon lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı duyurdu... Dev denetim! 506 milyon lira para cezası kesildi

ANKARA'DA 1,4 MİLYON ÜRÜNDE DENETİM YAPILDI

İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde aykırılık tespit edilen 10 bin 847 ürüne yaklaşık 43 milyon lira ceza kesildiği bildirilen açıklamada, Ankara'da 1 milyon 357 bin 149, İstanbul'da 885 bin 734 ve Antalya'da 995 bin 882 ürünün denetlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüketicilerin günlük hayatta taraf olduğu sözleşmeler ve haksız ticari uygulamalar kapsamında da denetimlerin devam ettiğine dikkat çekilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda yılın ilk 45 gününde 7 bin 999 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırı eylemi tespit edilen 330 kişiye toplamda 237,7 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ön ödemeli konut satışları, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri gibi alanlardaki aykırılıklardan dolayı 201 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri çerçevesinde 34,4 milyon lira, ürün güvenliği denetimlerinde de 2,4 milyon lira ceza işlemi gerçekleştirilmiştir."

Ticaret Bakanlığı duyurdu... Dev denetim! 506 milyon lira para cezası kesildi

FAHİŞ FİYATLARA PARA CEZASI

Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyumculuk, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar, abone sözleşmeleri ve ödeme süreleri gibi alanlarda bu yılın ilk 45 gününde 10 bin 497 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği aktarılan açıklamada, aykırı fiillerde bulunduğu tespit edilen 1160 gerçek ve tüzel kişiye 188,3 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, denetimlerde fahiş fiyat alanında 174,3 milyon lira, kuyumculuk sektöründe 1,1 milyon lira, emlak sektöründe 7,5 milyon lira ve ⁠otomotiv sektöründe 158 bin lira ceza uygulandığı ifade edilerek, ayrıca ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin denetimlerde uygulanan para cezasının 5,2 milyon lira olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı duyurdu... Dev denetim! 506 milyon lira para cezası kesildi

Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalara da işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Piyasa dengesinin korunması amacıyla çalışmalarını yürüten Rekabet Kurumu, 2025'te 227 firmaya 13,2 milyar lira ceza uygulamıştır. 2026'nın ilk 45 gününde gıda endüstrisi, inşaat ve tarım-hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren 19 firmaya 2,9 milyar lira idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlamak ve tüketicilerimizin huzuru için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."

