Ticaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmadı! Bayram öncesi fahiş fiyat uygulayanlara para ceza yağdı
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
14 Haziran 2024 09:07 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:12
Kurban Bayramı öncesi fırsatçılık yapanlara Ticaret Bakanlığı göz açtırmadı. Her il şehir market ve satış kurumunu kontrol eden Ticaret Bakanlığı para yada iş yeri kapatma cezası uyguladı.
Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi harekete geçti. Market market dolaşan denetçiler fahiş fiyat uygulayanlara para cezası uyguladı.
TİCARET BAKANLIĞI FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMADI!
Bakanlık sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Birimlerinin Denetleme Çalışmaları Kapsamında, 2.331.949.069,00 TL İdari Para Cezası Uyguladı" ifadelerine yer verdi.
Ayrıca bakanlık rekor kırdı. 2024 yılının ilk yarısında 22.250 iş yerini denetledi. Bunların arasında emlak otomotiv gibi sektörlerde yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr