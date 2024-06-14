Ticaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmadı! Bayram öncesi fahiş fiyat uygulayanlara para ceza yağdı

14 Haziran 2024 09:07 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:12

Plastik fabrikasında korkutan yangın! Yandaki fabrikaya da sıçradı

Plastik fabrikasında korkutan yangın! Yandaki fabrikaya da sıçradı

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi harekete geçti. Market market dolaşan denetçiler fahiş fiyat uygulayanlara para cezası uyguladı.

TİCARET BAKANLIĞI FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMADI!

Bakanlık sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Birimlerinin Denetleme Çalışmaları Kapsamında, 2.331.949.069,00 TL İdari Para Cezası Uyguladı" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca bakanlık rekor kırdı. 2024 yılının ilk yarısında 22.250 iş yerini denetledi. Bunların arasında emlak otomotiv gibi sektörlerde yer aldı.