Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Harcama limiti için restoranlara sert uyarı: Cezai işlem başlatılacak

14 Aralık 2024 15:35 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 15:35

Restoran ve kafelerde uygulanan 'harcama limiti' kararları, artan şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı’nın gündemine taşındı. Bakanlık, bu uygulamanın yasal dayanağı olmadığını belirterek idari yaptırım ve cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Son dönemde restoran​ ve kafelerde yaşanan yüksek fiyat tartışmalarına, harcama limiti uygulamasıyla yeni bir boyut kazandı. Bazı işletmelerin, müşterilerinden belirli bir harcama alt limitini dolduramadıkları durumlarda dahi bu tutarı tahsil etmeye çalışması büyük tepki topladı. Tüketici şikayetlerinin artması üzerine Ticaret Bakanlığı​ devreye girdi.

TÜKETİCİ HAKLARINA VE HUKUKA AYKIRI

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, söz konusu uygulamalarla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, harcama limiti dayatmasının hem tüketici haklarına hem de ticari etik kuralları ile ülkemizdeki hukuki düzenlemelere açıkça aykırı olduğuna vurgu yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Bu tür uygulamalar, tüketicilerin mağduriyetine neden olduğu gibi piyasa işleyişini de olumsuz etkilemektedir. Tüketici haklarını korumak, Bakanlığımızın temel önceliklerindendir ve bu tür ihlallere karşı gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ŞİKAYETLERE KARŞI HIZLI MÜDAHALE

Ticaret Bakanlığı, hukuka aykırı uygulamaların tespiti halinde işletmelere idari yaptırımlar ve cezai süreçlerin uygulanacağını belirtti. Tüketicilerin, benzer durumlarla karşılaşmaları halinde Bakanlığa, İl Ticaret Müdürlüklerine veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’na başvurmaları gerektiği hatırlatıldı. Yapılan başvuruların titizlikle değerlendirileceğini ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için hızla harekete geçileceğini ifade eden Bakanlık, kamuoyunun bu konuda duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.

PİYASA DENGESİNİ BOZAN UYGULAMALARA KARŞI KARARLILIK

Ticaret Bakanlığı, hem vatandaşların mağdur olmasını engellemek hem de piyasa dengesini korumak adına bu tür etik dışı ticari uygulamalara karşı mücadelede kararlılığını sürdüreceğini yineledi. Kamuoyuna yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtilirken, işletmelerin ticari faaliyetlerinde hukuka uygun davranmaları gerektiği bir kez daha vurgulandı.