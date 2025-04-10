OECD'nin İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam etmesi için Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında protokol imzalandı.

OECD'nin İstanbul'daki merkezine ilişkin protokol imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann tarafından imzalanan protokol 2029 yılına kadar merkezin faaliyetlerini devam ettirmeyi sağlayacak.

OECD İSTANBUL MERKEZİ FAALİYETLERİ 2029'A KADAR SÜRECEK

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam etmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında protokol imzalandı. OECD'nin İstanbul’daki merkezinin faaliyetlerinin 2029 yılına kadar sürdürülmesi için yeni bir protokole imzalar atıldı.

Törende konuşan Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle;

"OECD'nin İstanbul'daki bu merkezi 2021'den itibaren bölge ülkelerine yönelik olarak başta iklim değişikliği ve ekonomik ilişkiler olmak üzere ticaret ve lojistik zincirlerinin devamı, ülkelerin korumacılığa karşı işbirliği ve dayanışma içine girmesi, küresel değer zincirlerinin devamının sağlanması gibi dünya ekonomisini ve dünya ticaretini ilgilendiren birçok alanda başarıyla çalışmalarını sürdürmektedir."