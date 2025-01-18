Ticaret Bakanlığı verileri açıkladı: 100 bin kişi şikayet yağdırdı! Bu ürünü alan pişman oldu

18 Ocak 2025 19:11 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 19:13

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında tüketicilerin bir ürün grubuna yönelik 100 binin üzerinde şikayette bulunduğunu duyurdu. e-Devlet ve Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden yapılan başvuruların büyük kısmı, ciddi kalite sorunları ve hizmet eksikliği nedeniyle gerçekleşti. V

Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerinin geçen yıl 762 bin 100 uyuşmazlığı karara bağladığını ve bu uyuşmazlıkların toplam değerinin yaklaşık 7 milyar lirayı bulduğunu açıkladı. Başvuruların yüzde 67’si e-Devlet üzerinden yapılırken, tüketicilerin en çok ayakkabı alışverişleri ile ilgili şikayetlerde bulunduğu belirtildi.

1995 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren tüketici hakem heyetleri, bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlığı yargıya taşımadan çözdü. 2023'te başvuruların parasal değeri bir önceki yıla göre yüzde 75 artarken, en çok talep edilen hak "bedel iadesi" oldu. 293 bin başvuru bedel iadesi için yapılırken, 204 bin başvuruda ürün değişimi ya da hizmetin yeniden görülmesi talep edildi.

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNDE AYAKKABI İLK SIRADA

Ürün ve hizmet kategorilerinde ayakkabılar, yüzde 13,2 oranıyla (yaklaşık 100 bin kişiyle) şikayetlerin başında yer aldı. Bunu yüzde 4,86 ile kıyafet, yüzde 4,85 ile kredi kartı üyelik ücretleri, yüzde 4,09 ile cep telefonları ve yüzde 3,94 ile mobilya takip etti.

-Kredi kartı üyelik ücreti: Yüzde 4,85 (36 bin 725)

-Cep telefonu: Yüzde 4,09 (30 bin 959)

-Mobilya: Yüzde 3,94 (29 bin 846)

-İnternet abonelikleri: Yüzde 3,80 (28 bin 733)

-GSM aboneliği: Yüzde 2,82 (21 bin 328)

Ticaret Bakanlığı, hakem heyetlerinin uyuşmazlıkları hızlı, adil ve düşük maliyetle çözerek yargı üzerindeki iş yükünü hafiflettiğini vurguladı.