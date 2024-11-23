Ticaret Bakanlığı'nda uyarı! Bu bildirim geliyorsa dolandırılıyor olabilirsiniz

23 Kasım 2024 12:58 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 13:01

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından Türkiye'ye gelen posta ve hızlı kargo gönderileriyle ilgili dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakanlık, posta ve hızlı kargo işlemlerinde Bakanlık birimleri ile gümrük idarelerinin herhangi bir bildirimde bulunmak için e-posta, telefon araması veya mesaj kullanmadığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı​, yurt dışından Türkiye'ye gelen hızlı kargo veya posta yoluyla yapılan gönderilerin dolandırıcılık​ faaliyetlerinin yeni hedefi haline geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, dolandırıcıların çeşitli iletişim araçlarıyla vatandaşlara sahte mesajlar gönderdiği ve bu mesajlarda, "Gümrükte gönderiniz var", "Gönderiniz takıldı", "Yasa dışı madde tespit edildi, yasal işlem yapılacak" veya "Ek ücret ödenmesi gerekti" gibi aldatıcı ifadeler kullanarak para talep ettiği belirtildi.

BAKANLIK DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI YAPTI

Bakanlık, vatandaşları bu tür bildirimlerin sahte olduğuna karşı uyardı ve dikkatli olmalarını önerdi. Açıklamada, resmi bildirimlerin yalnızca Bakanlık birimleri ve gümrük idareleri tarafından yapılabileceği, bu süreçte hiçbir şekilde ödeme talep edilmediği, "Posta ve hızlı kargo işlemlerinde Bakanlığımız birimleri ile gümrük idareleri vatandaşlara e-posta, telefon araması ya da mesaj yoluyla bir bildirimde bulunmamakta, herhangi bir hesap numarası ya da web sitesi linki yoluyla ödeme talep etmemektedir." sözleriyle vurgulandı.

Ayrıca, Bakanlık tarafından yapılan bildirimlerde bir bildirim formatı oluşturularak, her bir işlem için belirli kurallar getirilmiş. Bu bildirimlerin gerçek olup olmadığının kontrol edilmesi için Bakanlığın resmi web sitesinde, yetkilendirilmiş posta ve kargo firmalarının iletişim bilgileri yer alacak. Vatandaşların, aldıkları bildirimleri bu bilgilerle karşılaştırarak doğruluğunu teyit edebileceği ve dolandırıcılık olaylarına karşı önlem alabileceği ifade edildi.

BAKANLIK RESMİ HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan yeni düzenlemeyle, vatandaşlara posta ve hızlı kargo işlemlerine konu olabilecek e-ticaret alışverişleriyle alakalı gönderilecek bildirimlerde yeknesaklık sağlandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Her bir işlem özelinde vatandaşlarımıza yapılacak bildirim formatı oluşturulmuştur. Aynı düzenlemede Bakanlığımızca yetkilendirilen ve bu bildirimleri yapmakla yükümlü olan posta işletmesi ve hızlı kargo firmalarına ait iletişim bilgilerinin Bakanlığımız resmi web sayfasında duyurulacağı kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu amaçla hazırlanan 'https://ggm.ticaret.gov.tr/istatistikler/istatistikler' linkinde yer alan listeden, vatandaşlarımıza yapılan bildirimlerin ilgili hızlı kargo firması ya da posta idaresinin kurumsal e-posta adresi ya da telefon numarasından yapılıp yapılmadığı, bildirim içerikleriyle birlikte kontrol edilebilmektedir. Sahte ve aldatıcı bildirimlerle mücadele noktasında Bakanlığımız çalışmaları son hızla devam etmekte, vatandaşlarımızın güvenliği ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için her türlü önlem alınmaktadır."