Ticaret Bakanlığı, bedelini düşük beyan ettiği biberi fahiş fiyattan satan bir markete 1 milyon 806 bin 170 lira ceza uygulanacağını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ Ticaret Bakanlığı'ndan 'biber' cezası! Market 1,8 milyon lira ödeyecek Ticaret Bakanlığı, düşük beyan ettiği biberi fahiş fiyattan satan bir markete 1 milyon 806 bin 170 lira ceza uygulayacak. Sosyal medyadaki biber fiyatlarına ilişkin paylaşımlar üzerine denetim başlatıldı. Bazı firmaların mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulunduğu tespit edildi. Hal Kayıt Sistemi’ne düşük bedelle bildirilen ürünleri piyasada fahiş fiyatlarla satışa sunduğu belirlenen market hakkında işlem başlatıldı. İşletmeye, mevzuat kapsamında öngörülen en üst sınırdan 1 milyon 806 bin 170 lira idari para cezası uygulanacak. Bakanlık, fiyat istikrarını bozucu her türlü girişime karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarındaki biber fiyatlarına ilişkin paylaşımlar üzerine, ilgili birimlerce denetim ve inceleme başlatıldığı belirtildi.

EKSİK BEYANDA BULUNDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde söz konusu ürünün Antalya Hali'nde daha yüksek fiyattan işlem gördüğünün belirlendiğine dikkati çekilen açıklamada, üretici, komisyoncu ve aracı bazı firmaların mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu usulsüzlükte rolü bulunan firmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirileceği ifade edildi.

FİYAT İSTİKRARINI BOZUCU HER TÜRLÜ GİRİŞİMİN KARŞISINDAYIZ

Hal Kayıt Sistemi’ne düşük bedelle bildirilen ürünleri piyasada fahiş fiyatlarla satışa sunduğu belirlenen market hakkında da işlem başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendi beyanı esas alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilen işletmeye, mevzuat kapsamında öngörülen en üst sınırdan olmak üzere 1 milyon 806 bin 170 lira tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bakanlık olarak, piyasada fiyat istikrarını bozucu her türlü girişime karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecek olup, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."