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 | Bengü Sarıkuş

Ticaret Bakanlığı'ndan Çin, Mısır ve Rusya'ya ek vergi!

Ticaret Bakanlığı, Çin, Mısır ve Rusya'dan gelen “çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film" (BOPP film) ürünlerine yönelik dampinge karşı, bu ülkelerden yapılan ithalata ek vergi uygulanacağını açıkladı. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında da yayımlandı.

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Ticaret Bakanlığı'ndan Çin, Mısır ve Rusya'ya ek vergi!
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 08:45
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 08:45

Ticaret Bakanlığı, gıda ambalajlarından ve endüstriyel sektörler dahil pek çok alanda kullanılan, Çin, Mısır ve Rusya'dan ithal edilen “çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film” (BOPP film) ürünlerine uygulanacağını açıkladı. Dampinge karşı alınan karar, Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan Çin, Mısır ve Rusya'ya ek vergi!

İTHALAT YERLİ ÜRETİMİ AZALTTI

Damping soruşturmasını tamamlayan İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, söz konusu ülkelerden yapılan BOPP film ithalatının yerli üretime zarar verdiğini tespit etti. Dampinge karşı da Çin ve Mısır menşeli ürünlere yüzde 12,85 ile yüzde 62,94 arasında, Rusya menşeli ürünlere ise yüzde 47,14 oranında vergi uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan Çin, Mısır ve Rusya'ya ek vergi!

AMBALAJDA KRİTİK HAMMADDE

Çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film (BOPP film), gıda ambalaj sektörü olmak üzere, tekstil, sigara paketleme, yapışkan bant üretimi, kağıt-karton laminasyonu, kaset ve çiçek ambalajı gibi pek çok alanda kullanılırken, tekstil ve çeşitli endüstriyel sektörlerde de ambalaj hammaddesi olarak önem taşıyor.

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ETİKETLER
#vergi
#tekstil
#Yerli Üretim
#ithalat
#Bopp Film
#Antidamping
#Gıda Ambalajı
#Ekonomi
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