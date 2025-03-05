Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat ve stokçulara ağır ceza!

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği denetimlerde fahiş fiyat artışı yapan firmalara toplamda 216,4 milyon lira para cezası uyguladı. Ayrıca, otomotiv sektöründe stokçuluk yapanlara ise 64,8 milyon lira tutarında ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı, 2024 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, tüketicilerin adil fiyatlarla ürün ve hizmetlere erişimini sağlamak, piyasa dengesini korumak ve haksız kazanç elde edilmesini engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, manipülatif fiyat artışlarının ve piyasada oluşturduğu olumsuz etkilerin önüne geçmek için fahiş fiyatlar ve stokçuluk üzerine denetim ve inceleme faaliyetleri yürütüyor. Ayrıca, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, belirli sektörlerdeki fiyat hareketlerini takip ederek, bu tür uygulamalarla ilgili denetimler yapıp idari para cezaları kesiyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE 12,6 MİLYON LİRALIK CEZA

Fahiş fiyatla ilgili Bakanlığa yapılan şikayetler doğrultusunda, ticaret il müdürlüklerince gerçekleştirilen haksız fiyat artışı incelemelerinde, geçen yıl 72 bin 774 firma ve 661 bin 327 ürün denetlendi.



Denetimler sonucu mevzuata aykırı faaliyetleri tespit edilen işletmelere, toplam 216 milyon 410 bin 314 lira ceza uygulanmasına karar verildi.

Özellikle motorlu kara taşıtları piyasasında haksız ticari kazançların engellenmesi amacıyla otomotiv sektöründe, "6 ay-6 bin kilometre" düzenlenmesinden ilan kısıtlamasına kadar çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. Bu doğrultuda 2024'te otomotiv sektöründeki denetimlerde 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarına aykırı hareket edenler ile yetki belgesi almaksızın faaliyette bulunanlara 12 milyon 608 bin 640 lira idari para cezası uygulandı.



Öte yandan Bakanlığa ulaşan şikayetler sonucunda, sektörde bir dizi denetimler yapıldı. Denetimlerin de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi sonucunda, stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere, 64 milyon 805 bin 288 liralık ceza kesildi.

KUYUMCULARA 25 MİLYON LİRALIK CEZA

Bakanlık, adil rekabeti sağlamak, tüketicileri korumak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla kuyum sektöründeki faaliyetleri de mercek altına aldı. Özellikle kuyum işletmelerinin yetki belgesi almadan faaliyet göstermesinin önüne geçilmesi, böylelikle sektörde güvenilirliğin artırılması ve tüketicilerin mağdur olmaması amaçlandı.



Bu kapsamda, geçen yıl 2 bin 367 işletmeye kuyum ticareti yetki belgesi verildi. Kuyum ticaretinin kayıt altına alınmasına yönelik denetim faaliyetleri sonucunda, yetki belgesiz faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelere 2024'te toplam 25 milyon lira ceza uygulandı.