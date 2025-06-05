Ticaret Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı öncesi denetim! Fırsatçılara ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde tüketici haklarını ihlal eden, fahiş fiyat uygulayan, stokçuluk yapan ve haksız ticari uygulamalarda bulunan firmalara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda toplamda 1.225.787.722 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.Ticaret Bakanlığı tarafından 2025 yılı Mayıs ayında, özellikle Kurban Bayramı öncesi piyasadaki dengesizliklerin önüne geçilmesi amacıyla, haksız ticari uygulamalar, stokçuluk ve fahiş fiyat kapsamında 9.191 firma denetlendi. Bu denetimler neticesinde 519 firmaya toplam 58,1 milyon TL ceza uygulandı. Böylece yılın ilk 5 ayında uygulanan idari para cezası 453 milyon TL’yi aştı.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN 50 BİNİ AŞKIN DENETİM

Ticaret Bakanlığı tarafından otomotiv, emlak, kuyumculuk, stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları ve ödeme süreleri gibi alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde, 50.468 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Bu denetimlerde aykırılık tespit edilen 1.626 kişi ve kuruluşa toplam 453.666.881,71 TL idari para cezası kesildi.

TÜKETİCİ DENETİMLERİNDE 255 MİLYON TL CEZA

2025 yılı Ocak–Mayıs döneminde Ticaret Bakanlığı tarafından, Kurban Bayramı yaklaşırken özellikle yoğun tüketimin yaşandığı sektörlerde denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda 13.264 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, 950 kişi ve kuruluşa toplam 255.228.866,86 TL idari para cezası uygulandı.

81 İLDE 517 MİLYON TL CEZA

81 ilde faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla, Kurban Bayramı öncesinde artan tüketici harcamaları dikkate alınarak denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda 175.366 firma denetlendi ve aykırılık tespit edilen 39.628 firmaya toplamda 516.891.974,00 TL idari para cezası uygulandı.

Sadece Mayıs ayında 28.910 firma ve 2,5 milyonu aşkın ürün denetlendi, 6.459 firmaya 120,8 milyon TL ceza verildi.

Öne çıkan bazı illerdeki ürün denetim sayıları:

•⁠İstanbul: 4.457.845

•⁠⁠Antalya: 2.137.218

•⁠Ankara: 1.845.583

Yalnızca İstanbul’da tespit edilen 115.833 uygunsuz ürün için 374.936.308,00 TL ceza kesildi.

2024 yılında 223 firmaya 7,7 milyar TL ceza uygulayan Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurumu, 2025’in ilk 5 ayında ise gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimyasal ürünler sektörlerinde faaliyet gösteren 125 firmaya toplam 5.228.644.210,71 TL idari para cezası verdi.

