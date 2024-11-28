Ticaret Bakanlığı'ndan 'Sahte altınla kara para dümeni' haberlerine yalanlama! 

28 Kasım 2024 23:50 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 23:57

Ticaret Bakanlığı, Birgün Gazetesi'nde Timur Soykan imzasıyla yayınlanan "Sahte altınla kara para dümeni" başlıklı haber ve gazeteci Uğur Dündar’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu haber ve açıklamaların "maksatlı, karalayıcı ve gerçek dışı" olduğunu belirtti.

Bugün Birgün Gazetesi'nde Timur Soykan'ın yazısında yer alan 'Sahte altınla kara para​ dümeni' başlıklı yazısı ile ilgili açıklama yayımladı. Bakanlık iddiaların yalan olduğunu belirtirken açıklamaların "maksatlı, karalayıcı ve gerçek dışı" olduğunu ifade etti.

Açıklamada, haberin İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nü hedef aldığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün yasa dışı ticari faaliyetlere karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyi zedelemeye yönelik bir algı operasyonu olduğu vurgulandı. Bakanlık, haberlerde yer alan "pirinç levhaların yolda altın levhalarla değiştirildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA!

Ticaret Bakanlığı, son 18 aylık dönemde yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi. 1 Haziran 2023 ile 28 Kasım 2024 tarihleri arasında 9.953 farklı olayda toplam 66 milyar 19 milyon TL değerinde yasa dışı ticari faaliyet engellenirken, bunun 3 milyar 741 milyon TL’sinin değerli madenlere yönelik yasa dışı faaliyetlerden kaynaklandığı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün Birgün gazetesinden Timur Soykan imzası ile yayınlanan; maksatlı, karalayıcı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerimizin kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı sürdürdüğü yoğun çabalarına kara çalmayı hedefleyen “Sahte altınla kara para dümeni” başlıklı haber ve gazeteci Uğur Dündar’ın sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği dezenformasyona karşı kamuoyumuzun bilgisine;

Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerdeki kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. Birgün gazetesinin İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğümüzü hedef alan ve gerçek dışı bilgiler içeren haberinde gündeme getirdiği “pirinç levhaların yolda altın levhalarla değiştirildiği” iddiası maksatlı, karalayıcı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzün kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı ülkemiz çapında yürüttüğü kararlı mücadeleyi zedeleyici bir algı operasyonudur.

HESAPLAR TEK TEK AÇIKLANDI!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüz, şimdiye kadar ülke çağında başta uyuşturucu, tütün mamülleri, akaryakıt, değerli maden, elektrik elektronik, gıda, tıbbi malzeme başta olmak üzere birçok yasa dışı ticaret eylemine karşı geniş çaplı operasyonlar yürütmüştür. 1 Haziran 2023 tarihinden 28 Kasım 2024 tarihine kadar geçen sürede tespit edilen 9.953 farklı olayda, 66 milyar 19 milyon TL değerinde yasa dışı ticari faaliyet engellenmiştir. Bu olayların 481’i değerli madenlerle ilgili yasa dışı ticari faaliyet olup toplam değeri 3 milyar 741 milyon TL’dir.

Son 18 aylık sürede %76 artış oranı ile 1.705 farklı olayda 30 ton 210 kg ağırlığında yaklaşık 33,5 milyar TL değerinde uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilmiştir. 33,5 milyar TL’lik uyuşturucu yakalaması tam %331 oranında bir artışa denk gelmektedir.

Ticaret Bakanlığımızın gümrüklerimizde tesis ettiği modern yöntem ve teknik alt yapı sayesinde kaçaklıkla ve yasa dışı ticarete karşı mücadelemiz son 18 aylık artarak sürmüştür. Farklı mecralarda yer alan gerçek dışı iddialar en başta ülkemiz çapında yoğun bir çaba ile kaçaklığa karşı büyük başarılar elde eden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personelimizin emeklerine çalınmak istenen kara bir lekedir. Ticaret Bakanlığı olarak önceliğimiz, ülke ticaretimizin önemli bir dilimini oluşturan gümrük ticareti süreçlerinde güvenliği artırmak ve yasa dışı ticareti asgariye düşürmektir. Bu çerçevede yasal adımlarla 86 milyon vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumaya ve adil, şeffaf ve rekabete dayalı bir ticari sistemi inşa etmektir.