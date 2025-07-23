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 | İrem Çınar

Ticaret Bakanlığı'ndan sıkı denetim: O firmalara 24.2 milyon TL ceza kesildi!

Ticaret Bakanlığı, 2025’in ilk yarısında da güvensiz ürünlerle mücadelesini sürdürdü. Vatandaşların sağlığını riske atan firmalara göz açtırmayan Bakanlık, yılın ilk altı ayında standartlara aykırı ürün arz eden firmalara toplam 24,2 milyon TL idari para cezası kesti.

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Ticaret Bakanlığı'ndan sıkı denetim: O firmalara 24.2 milyon TL ceza kesildi!
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:22

, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünlere karşı yürüttüğü denetim çalışmalarını 2025 yılının ilk yarısında da kararlılıkla sürdürdü. Bakanlık, hem üretici hem de ithalatçı firmaları kapsayan denetimlerde ciddi uyguladı.

BİNLERCE ÜRÜN MERCEK ALTINDA

Ocak-Haziran 2025 döneminde toplam 1.071 firmada denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 2.032 parti ürün kontrol edilerek ve sağlık kriterlerine uygunluğu incelendi.

Ticaret Bakanlığı'ndan sıkı denetim: O firmalara 24.2 milyon TL ceza kesildi!

RİSKLİ ÜRÜNLERE KARŞI SERT ÖNLEMLER

Denetimler sonucunda tespit edilen riskli ürünler için çeşitli yaptırımlar uygulandı. Bu yaptırımlar arasında ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve kamuoyu duyuruları gibi önlemler yer aldı.

24,2 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Tüketici güvenliğini tehdit eden ve mevzuata aykırı ürün arz eden firmalara toplamda 24,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.

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ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#ticaret bakanlığı
#güvenlik
#yaptırımlar
#Ürün Denetimi
#Sağlık Kriterleri
#Tüketici Güvenliği
#Ekonomi
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