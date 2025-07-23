Ticaret Bakanlığı'ndan sıkı denetim: O firmalara 24.2 milyon TL ceza kesildi!

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünlere karşı yürüttüğü denetim çalışmalarını 2025 yılının ilk yarısında da kararlılıkla sürdürdü. Bakanlık, hem üretici hem de ithalatçı firmaları kapsayan denetimlerde ciddi yaptırımlar uyguladı.
Ocak-Haziran 2025 döneminde toplam 1.071 firmada denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 2.032 parti ürün kontrol edilerek güvenlik ve sağlık kriterlerine uygunluğu incelendi.
Denetimler sonucunda tespit edilen riskli ürünler için çeşitli yaptırımlar uygulandı. Bu yaptırımlar arasında ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve kamuoyu duyuruları gibi önlemler yer aldı.
Tüketici güvenliğini tehdit eden ve mevzuata aykırı ürün arz eden firmalara toplamda 24,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.