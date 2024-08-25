Ticaret Bakanlığı'nın dahilde işleme izni verdiği firma sayısı belli oldu
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Ağustos 2024 10:47 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 10:53
Ticaret Bakanlığı, temmuz ayında 653 firma için izin belgesi düzenledi. İzin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı'nın dahilde işleme rejimi kapsamında geçtiğimiz izin verdiği firma sayısı belli oldu.
653 FİRMAYA İZİN
Temmuz ayında dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Geçtiğimiz ay 653 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 68 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.
Firma talebine istinaden 23, resen de 1 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı