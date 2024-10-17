Ticaret Bakanlığı'ndan finans kurumlarına 3 milyar 184 milyon TL ceza

17 Ekim 2024 09:03 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 09:17

Ticaret Bakanlığı tüketicilerin menfaatlerini koruma adına gıda ve araç alışverişlerinde başlattığı çalışmalarını finans sektörüne de taşıdı. Finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz dışı ücret, masraf ve komisyonlarla ilgili olarak başlatılan incelemede toplam 3 milyar 184 milyon TL ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığı​ tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla, finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz​ dışı ücret​, masraf ve komisyonlarla ilgili olarak başlattığı incelemelerde para cezası uyguladı:

ALINAN FAZLA ÜCRETE CEZA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince yapılan denetimlerde, finansal kuruluşlarca EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ödenilen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalar ile tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

İADEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bu bağlamda, tüketicilere yaşatılan bu mağduriyetler dolayısıyla, denetim​ kapsamına alınan finansal kuruluşlara toplam 3.184.471.852,00-TL tutarında idari para cezası öngörülmüştür. Ayrıca, bu finansal kuruluşlar tarafından fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalara da başlanılmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, finans sektörünün mevzuata uyum durumlarının kontrolü ile birlikte, hem vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak, hem de tüketici memnuniyetini sağlamak adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.