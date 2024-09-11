Ticaret satış hacmi temmuzda düştü! Perakende satışlar yavaşladı

11 Eylül 2024 10:39 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:01

Ticaret satış hacmi temmuz ayında düştü. Verileri TÜİK duyurdu. Gelen bilgilere göre, ticaret satış hacmi temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 düşerken perakende satış hacmi yüzde 5,4 arttı. Perakende satışlarda iki yılın en yavaş artışı gerçekleşti.

Ticaret satış hacmi, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Perakende satış hacmi ise Temmuz ayında yıllık yüzde 5,4 arttı. Perakende satışlarda ivme geriledi. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geldi.

TİCARET SATIŞ HACMİ GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini duyurdu. Buna göre, ticaret satış hacmi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 düştü.

Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,4, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1 gerilerken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,8 yükseldi.

Ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı.

Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,6 düşerken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5,4 artış gösterdi.

PERAKENDE SATIŞLARDA YAVAŞLAMA

Perakende satış hacmi Temmuz ayında yıllık yüzde 5,4 yükseldi. Ancak bu veri 2022 Temmuz ayından bu yana perakende satışlarda en yavaş artış olarak kayda geçti.

Perakende satışlarda ivme geriledi. Temmuz ayında perakende satış hacmi yüzde 0,8 arttı. Haziran ayında aylık artış yüzde 1,7 olmuştu.