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Ekonomi
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 | Ömer Faruk Dogan

Ticaret savaşı dolara yaradı

Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın etkisiyle Perşembe günü hafif yükseldi. Ancak yatırımcılar, küresel ticaret savaşlarının ABD enflasyonu ve ekonomik büyümesi üzerindeki etkisini anlamaya çalışırken döviz piyasalarında dalgalanmalar devam etti.

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Ticaret savaşı dolara yaradı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 10:52

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Avrupa Birliği'nden ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından, büyük ticaret ortakları da misilleme yapacaklarını açıkladı. Küresel ticaret gerilimlerinin artması ve ABD'de olası durgunluk endişeleri, piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu.

DOLAR JAPON YENİ KARŞISINDA DÜŞTÜ

Hafta başında Japon yeni karşısında son beş ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar, Perşembe sabahı toparlanarak 148,31 seviyesine çıktı. Yatırımcılar, ABD ekonomisinde yaşanan belirsizlikler nedeniyle güvenli liman olarak gördükleri Japon yenine yönelmişti. İsviçre frangı da hafta başındaki üç ayın en yüksek seviyesinden hafif gerileyerek 0,8817 seviyesinde işlem gördü.

Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verileri, şubat ayında beklenenden biraz daha düşük bir artış gösterdi. Ancak uzmanlar, Trump'ın gümrük tarifelerinin etkisinin tam olarak hissedilmediğini ve enflasyon üzerindeki baskının sürebileceğini belirtiyor. Capital Economics kıdemli piyasa ekonomisti James Reilly, "ABD'nin ticaret politikalarındaki belirsizlik, enflasyon ve ekonomik büyüme üzerinde büyük bir risk oluşturmaya devam ediyor" dedi.

10 YILLIK TAHVİL GETİRİSİ SABİT KALDI

ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş, doların güçlü kalmasını sağladı. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık tahvil getirisi son bir haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrederek %4,30 civarında sabit kaldı. İki yıllık tahvil getirisi ise %3,98 seviyesinde değişmedi.

Euro, haftanın en yüksek seviyelerinden gerileyerek 1,0890 dolara düştü. İngiliz sterlini ise %0,06 artışla 1,2968 dolardan işlem gördü. Dolar endeksi ise haftanın en düşük seviyesinden hafif toparlanarak 103,57 seviyesine yükseldi.

Kanada Merkez Bankası, Çarşamba günü politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitti. Ancak banka, ticaret belirsizlikleri ve Trump'ın tarifelerinin ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Commonwealth Bank of Australia döviz stratejisti Carol Kong, "Gümrük tarifeleri, küresel enflasyon üzerinde baskı oluşturarak merkez bankalarının hareket alanını kısıtlayabilir. Faiz indirimleri büyümeyi destekleyebilir ancak enflasyon kaygıları para politikalarını zorlaştırıyor" dedi.

Öte yandan, Avustralya doları %0,07 artışla 0,6326 dolara, Yeni Zelanda doları ise %0,13 yükselişle 0,5738 dolara çıktı.

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