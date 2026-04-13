Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi, şubatta yıllık bazda yüzde 4, perakende satış hacmi de yüzde 15,6 artış gösterdi. İşte TÜİK'in açıkladığı o rakamdan tüm detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 11:35

Türkiye İstatistik Kurumu (), şubat ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.
Ticaret satış hacmi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azaldı.
Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,5 azaldı.
Perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 arttı.
Ticaret satış hacmi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artış gösterdi.
Perakende ticaret satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 arttı.
Buna göre, ticaret satış hacmi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,5, satış hacmi yüzde 0,2 azalış kaydederken toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 arttı.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE ARTTI

Ticaret satış hacmi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artış gösterdi. Aynı dönemde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,6 arttı.


