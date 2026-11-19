Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, 3,1 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacminde ilk hedefin 5 milyar dolar, orta vadeli hedefin ise 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Hazar geçişlerinin etkinliğinin artırılması ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden taşımaların geliştirilmesinin ortak öncelikler arasında yer aldığını vurguladı.

TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 VE 10 MİLYAR DOLAR

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda konuşan Bakan Uraloğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ulaştırma ve lojistik iş birliğiyle yeni bir ivme kazanacağını belirtti. Geçen yıl 3,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda ilk etapta 5 milyar dolara, orta vadede ise 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi projelerle kıtalar arası bağlantıların güçlendirildiğini aktaran Uraloğlu, mühendislik, yapım, finansman ve işletmecilik tecrübesinin kardeş ülkelerle paylaşıldığını kaydetti.

ÖZBEKİSTAN'DA 2 BİN 200'Ü AŞKIN TÜRK ŞİRKETİ VE 9,5 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Bakan Uraloğlu, iki ülke iş dünyasının sahadaki ağırlığına ilişkin şu verileri paylaştı:

Şirket Sayısı: Özbekistan'da faaliyet gösteren 2 bin 200'ü aşkın Türk sermayeli şirket bulunuyor.

Müteahhitlik Hacmi: Türk müteahhitlerin bugüne kadar üstlendiği projelerin toplam değeri 9,5 milyar doları aştı.

Yeni Alanlar: Otoyol, demiryolu, havalimanı ve lojistik merkezi projelerinde kamu-özel iş birliği dahil farklı finansman modelleriyle yeni ortaklıkların kurulması hedefleniyor.

ORTA KORİDOR VE YENİ DEMİRYOLU BAĞLANTILARI

Orta Asya'yı Anadolu'ya bağlayan tarihi İpek Yolu'nun bugün Orta Koridor ile yeniden canlandığını dile getiren Uraloğlu, Özbekistan'ın üretim gücünün Türkiye'nin geniş ulaştırma ağıyla buluşturulacağını belirtti. Hazar geçişlerinin etkinliğinin artırılması ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden taşımaların geliştirilmesiyle Özbek ürünlerinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve limanlar aracılığıyla dünya pazarlarına daha kolay ulaştırılacağı vurgulandı.

Uraloğlu ayrıca, yapımı süren Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu hattının tamamlandığında mevcut taşımacılığa önemli bir ivme kazandıracağını değerlendirdiklerini ifade etti.

ELEKTRONİK GEÇİŞ BELGESİ VE UÇUŞ BAĞLANTILARI

Karayolu ve sivil havacılık adımlarına da değinen Bakan Uraloğlu, geçiş belgelerinin tüm türlerinin ücretsiz hale getirildiğini ve uluslararası karayolu taşımacılığında elektronik geçiş belgesi uygulamasının ilk kez Özbekistan ile hayata geçirildiğini hatırlattı. Sivil havacılıkta ise şehirler arasındaki doğrudan uçuş bağlantılarının artırılmasının hem turizme hem de iş dünyasının hareketliliğine katkı sağlayacağı kaydedildi.