Ticari gayrimenkul fiyatları nominal olarak arttı, reel olarak düştü

29 Ağustos 2024 10:36 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:47

TCMB verilerine göre, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2024 yılı ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 64,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,4 oranında azalış gösterdi.

TİCARİ GAYRİMENKUL FİYATLARI REEL OLARAK AZALDI

2024 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında artan ticari gayrimenkul fiyat endeksi (TGFE), bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 64,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,4 oranında azaldı.

Bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,0 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 66,7 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 3,2 oranında azaldı.

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,8 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 54,2 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 10,5 oranında azaldı.

ÜÇ BÜYÜK İLDEKİ FİYATLAR

İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 3,0, 11,1 ve 5,9 oranlarında arttı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 51,5, 72,1 ve 62,0 oranlarında artış gösterdi.