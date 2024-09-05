Ticari kredilerde büyüme hızı yavaşladı!

05 Eylül 2024 16:56 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:10

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun haftalık bültenini yayımladı. BDDK bültenine göre, sektöründe kredi hacmi 96 milyar 469 milyon lira artış yaşadı. Ticari kredi büyüme hızı iki haftada 6 puan geriledi.

Bankacılık sektörü kredi hacmi 29 Ağustos haftasında yükselişe geçti. Aynı dönemde taksitli ticari kredi hacminde de artışlar görüldü.

TİCARİ KREDİLERİ GERİLEDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankacılık sektörü kredi hacmine ilişkin verileri yayımladı. Bankacılık sektörü kredi hacmi 9 Ağustos haftasında 96 milyar 469 milyon lira artarak 14 trilyon 587 milyar 200 milyon liraya kadar çıktı. Ticari kredilerde büyüme hızı iki 6,2 puan düşüşe geçti.

TİCARİ KREDİ TUTARLARI BELLİ OLDU

Aynı dönemde taksitli ticari kredi tutarı 16 milyar 884 milyon lira artarak 1 trilyon 839 milyar 672 milyon lira oldu. Bununla beraber bankaların kredi kartı alacakları yüzde 3,1 artarak1 trilyon 586 milyar 37 milyon oldu. Ticari kredilerde büyüme hızı iki haftada 6 puan geriledi.