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 | İrem Çınar

TikTok’a yaş sınırı mı geliyor? Bakan Uraloğlu’ndan kritik görüşme!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocukları ve gençleri dijital dünyanın tehlikelerine karşı korumak ve onları bilinçli birer dijital birey olarak yetiştirmek için çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 14:46

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijital dünyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koruma amacıyla yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Uraloğlu’nun, ByteDance/TikTok’un Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ile Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar’ı makamında kabul ettiği duyurdu. Görüşmede, özellikle sosyal medya platformları üzerinden yürütülen kamu politikaları, çocuk ve gençlerin güvenliği ile dijital farkındalık konularında yapılan iş birlikleri ve atılacak adımlar ele alındı.

TikTok’a yaş sınırı mı geliyor? Bakan Uraloğlu’ndan kritik görüşme!

SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRI

Uraloğlu, görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, "Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla platformların sorumluluklarını ve iş birliği alanlarını kapsamlı şekilde ele aldık." dedi.

Uraloğlu, dijital dünya ve sosyal medya kullanımının hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığına vurgu yaptı.

TikTok’a yaş sınırı mı geliyor? Bakan Uraloğlu’ndan kritik görüşme!

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK ÖNCELİKLİ KONULARIMIZDAN"

Siber zorbalığın, çevrim içi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençleri en çok etkileyen riskler arasında yer aldığına dikkat çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir mesele ve AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

TikTok’a yaş sınırı mı geliyor? Bakan Uraloğlu’ndan kritik görüşme!

KADEMELİ BİR DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirdikleri görüşmede de özellikle 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımlarına yönelik düzenlemeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını hatırlattı.

Sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz. Bu çalışmalarla, zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

TikTok'un sahibi kim?
Zhang Yiming, dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı olan inanılmaz popüler uygulaması TikTok ile tanınan Çinli teknoloji devi ByteDance'in kurucu ortağıdır.
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#Ekonomi
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