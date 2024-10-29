Tiktok’un Kurucusu Zhang Yiming, Çin'in en zengin insanı oldu

29 Ekim 2024 12:10 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 12:10

Çinli teknoloji devi ByteDance’ın kurucusu ve Tiktok'un kurucusu Zhang Yiming, 49.3 milyar dolarlık kişisel servetiyle Çin’in en zengin insanı oldu. Hurun Çin Zenginler Listesi’nin açıkladığı yıllık rapora göre, 41 yaşındaki Zhang, 2021 yılında ByteDance CEO’luğundan ayrılmıştı. Böylece, bu liste yayımlandığı 26 yılda, Çin’in en zengin insanı unvanını kazanan 18. kişi oldu.

Çinli teknoloji devi ByteDance’ın kurucusu Zhang Yiming, 24% servet kaybeden ve 47.9 milyar dolara düşen şişe su üreticisi Zhong Shanshan’ı geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Her ne kadar ByteDance’ın ABD varlıklarıyla ilgili hukuki sorunlar yaşansa da, şirketin küresel gelirleri geçen yıl %30 artarak 110 milyar dolara ulaştı. Bu durum, Zhang’ın kişisel servetinin artmasında etkili oldu.

ALİ BABA TAHTINI KAYBETTİ

Listede üçüncü sırayı Tencent’in kurucusu Pony Ma alırken, dördüncü sırada PDD Holdings’in kurucusu Colin Huang yer aldı. Huang, geçen yıl üçüncü sıradayken bu yıl dördüncü sıraya düştü. Ancak, onun şirketi Pinduoduo ve Temu’nun indirim odaklı e-ticaret platformları, sağlıklı gelir büyümesi göstermeye devam ediyor.

Billionaire sayısı, 2021’deki zirve noktasına göre 142 kişi azalarak 753’e düştü. Hurun Raporu Başkanı Rupert Hoogewerf, “Çin ekonomisi ve borsa zorlu bir yıl geçirdi” dedi.

Çin’in gayrimenkul sektöründe yaşanan düşüşler en dramatik kayıpları oluşturdu. Elektronik tüketim ürünleri ise hızla yükseliyor. Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, bu yıl servetine 5 milyar dolar ekledi.

BİRÇOK SEKTÖREDE DEVLEŞTİ

Güneş paneli, lityum pil ve elektrikli araç üreticileri için ise zor bir yıl geçti. Rekabetin artması, fazla üretimi beraberinde getirdi. Ayrıca, tarife tehditleri belirsizlikleri artırdı. Hoogewerf, “Güneş paneli üreticilerinin serveti 2021 zirvesinden %80 kadar düşerken, pil ve elektrikli araç üreticilerinin serveti sırasıyla yarıdan fazla ve dörtte bir oranında azaldı” şeklinde konuştu.

Zhang Yiming’in zenginliği, ByteDance’ın dünya çapındaki başarısının bir göstergesi olarak dikkat çekerken, diğer sektörlerde yaşanan olumsuzluklar ise Çin ekonomisinin zorluklarla karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor.