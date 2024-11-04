TİM Başkanı Mustafa Gültepe'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması

04 Kasım 2024 12:04 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:23

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammına az bir zaman kaldı. Asgari ücret zammı için bir açıklama da Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'den geldi. Türkiye'nin hem üretimde hem tüketimde pahalı bir ülke olduğuna vurgu yapan Gültepe, "Bütün dengeyi sadece asgari ücretin artması şeklinde değil, para politikası ve ekonomik politikaları da kapsayacak şekilde bir harman yaparak sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret rakamlarının açıklamasına az bir zaman kala milyonlarca çalışan gözünü kulağını asgari ücret hakkında yapılan açıklamalara çevirdi. Kulislerde şimdiden birçok oran konuşulurken uzmanlar şirketler ve kuruluşlar zam tahminlerde bulunuyor. Son olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2025 yılında belirlenecek asgari ücrete ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Antalya'da Ekim ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplayan Gültepe, asgari ücrete ilişkin konuşmasında, "Türkiye'de rekabetçilik gücünü elde tutabilecek bir rakamın ortaya konulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, ÜRETİMDE VE TÜKETİMDE PAHALI BİR ÜLKE OLDU

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücrete yönelik zam sorusunu cevaplarken, bu konunun sadece asgari ücrete odaklanarak değerlendirilecek bir konu olmadığını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024'e başladık başlayalı rekabetçiliğimiz düştü. Türkiye, hem üretimde hem tüketimde pahalı bir ülke oldu. Bütün dengeyi sadece asgari ücretin artması şeklinde değil, para politikası ve ekonomik politikaları da kapsayacak şekilde bir harman yaparak sağlayabiliriz. Çalışan da bizim, firmalarımız da bizim. Türkiye'de rekabetçilik gücünü elde tutabilecek bir rakamın ortaya konulması gerekiyor. İlk başta fiyat artışları ile hep beraber mücadele etmemiz, fahiş fiyatlarla ürün satanları deşifre etmemiz gerekir."