Tiny house bir ilde yasaklandı, Vali "Mantar gibi türüyorlar" diyerek açıkladı

12 May 2024 16:37 - Güncelleme : 12 May 2024 16:42

Tiny House’lar kolay kurumları ile özellikle arazisi olan kişiler için yeni bir yatırım aracı haline geldi. Edirne Valisi Yunus Sezer, şehirdeki tiny Houselarla ilgili kararı açıkladı. Sezer, Edirne'nin kıymetli tarım arazilerini korumak maksadıyla tiny house (küçük ev) ve kaçak yapılara izin vermeyeceklerini söyledi.

KAÇAK YAPILARAL MÜSAADE EDİLMEYECEK

Edirne Valisi Keşan ve Enez bölgesinde incelemede bulundu. Gazetecilere incelemelerin ardından açıklama yapan Sezer, bölgedeki tüm muhtarlara genelge gönderdiklerini, tiny house ya da kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini kesin bir dille anlattıklarını söyledi.

“MANTAR GİBİ TÜRÜYORLAR”

Tiny house yapılarının giderek arttığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Her geldiğimde burada mantar gibi türüyorlar. Bu tiny house adı altında 'römork' diyor adam 'plakası var' diyor ama bakıyorsun aracı koyuyor oraya, altyapısını yapıyor önüne bir de havuz yapıyor.

Bu hafta 40 tane kaldırdık. Bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü hukuki değil yaptıkları. Burada tarım arazilerimiz çok değerli, burası turizm bölgesi.

SAĞLIKSIZ YAPILAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ

Buranın sağlıksız bir şekilde yapılaşmasına izin vermememiz lazım. Gelecek nesillere, evlatlarınıza güzel bir Saros Körfezi, güzel bir Keşan, güzel bir Enez bırakalım. Hayır duasıyla yad etsinler. Şimdi herkese müsaade edersek bunun altından kalkamayız. Bununla ilgili hukuki gerekçelerimiz de var."