Tiryakilere kötü haber! İşte en ucuz ve en pahalı sigara

04 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:54

Bir sigara grubuna daha zam! 80 TL'ye kadar çıktı...

Bir sigara grubuna daha zam! 80 TL'ye kadar çıktı...

Kahvaltı sofralarında tütün var! Sigaradan daha ölümcül besinler belli oldu

Kahvaltı sofralarında tütün var! Sigaradan daha ölümcül besinler belli oldu

Sigara fiyatlarına ÖTV zammı gündemin ilk sıralarında.

Sigaraya son dakika zam haberleri takip edilirken zamlı sigara fiyatları sosyal medyadan paylaşılmaya başladı.

Güncellenen maktu ÖTV tutarları, her yıl 3 Ocak ve 3 Temmuz'da TÜİK verisinin ilanı saatinden kısa süre sonra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanıyor.

ÖTV TUTARI SONRASI YÜZDE 19,49 ARTIŞ

2024'ün 6 aylık (ocak-haziran) döneminde yurt içi üretici fiyat artışının yüzde 19,49 olarak gerçekleşti.

Akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamulleri ÖTV tutarlarında yüzde 19,49 artış yapıldı.

ÖTV tutarlarının artırılması sonrası sigaradan ilk zam haberi geldi.

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından sigara fiyatlarına 9 TL zam geldiğini duyurdu.

Aybaş, bazı sigara gruplarına 10 TL zam yapıldığını açıkladı.

Aybaş, "Sigaraya 9 TL zam geçişi oldu memlekete hayırlı uğurlu olsun. Bazı çeşitlerine 10 TL geldi" diye yazdı.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından JTI sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.

Dündar paylaşımında, "Ve sigara zammı başladı JTI gurubuna" ifadelerini kullandı. Temmuz ayındaki zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 80 TL, en ucuz sigarası ise 71 TL oldu.