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Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
06 May 2024 19:14 - Güncelleme : 06 May 2024 19:17
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha 

Sigaraya geçtiğimiz haftalarda gelen zammın ardından bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 3 TL'lik zam geldiğini duyurdu. İşte yeni güncelleme sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları... 

Sigara tiryakilerin keyfini kaçıracak haber geldi. Mayıs ayı sonrası gelen fiyat artışları sigaraya bir kez daha yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda gelen sigara zammı sonrası bir kez daha diyat artışı kapıyı çaldı. 

SİGARAYA 3 TL ZAM

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından JTİ grubuna zam geldiğini duyurdu. Zamlı sigara fiyatları yarından itibaren etiketlere yansıyacak. Dündar paylaşımında, "JTI sigara gurubuna da 3 Zam geldi zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha  - 1. Resim

EN UCUZ SİGARA 

Yapılan yeni zamla beraber JTİ grubunun en pahalı sigarası 70 TL'ye yükselirken, en ucuz sigara ise 58 TL olacak. 

1 AY SONRA TEKRAR ZAM... 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 3 Nisan'da yaptığı paylaşımda JTI grubuna 3 TL'lik zam geldiğini duyurmuştu. 

Güncel zamla beraber grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira olmuştu. 

 

Kaynak: TGRT Haber
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