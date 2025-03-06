Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarında bir artış daha yaşandığını duyurdu. Dündar, bu yükselmenin devam edeceğini ifade ederken, kısa süre önce JTİ sigara grubunun fiyatlarına 8 TL'lik bir zam yapıldığını da belirtti.

Yüksek enflasyon, dolar kurundaki dalgalanmalar ve artan vergi yükleri, tüketici fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Raflardaki fiyat artışları, özellikle sigara ürünlerinde kendini gösteriyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Esse sigara grubunun fiyatlarına yeni bir zam geldiğini duyurdu.



Dündar, sigara fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini de vurgularken, geçtiğimiz günlerde JTİ sigara grubuna yapılan 8 TL'lik zamı da hatırlattı.

GÜNCEL FİYATLAR

Son zamlarla birlikte, JTİ sigara grubundaki yeni fiyatlar şu şekilde:

En pahalı sigara fiyatı: 91 TL

En ucuz sigara fiyatı: 76 TL

Esse grubundaki yeni fiyatlar ise şöyle:

En pahalı sigara fiyatı: 90 TL

En ucuz sigara fiyatı: 70 TL