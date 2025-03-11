Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Sigara tiryakilerini üzecek bir zam haberi daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını duyurdu. İşte fiyatı artan sigara grubu…

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden Imperial Tobacco grubuna yapılan yeni fiyat artışını duyurdu.

12 Mart 2025 itibarıyla geçerli olacak zamlarla birlikte, Imperial Tobacco grubundaki en ucuz sigara 74 TL'ye, en pahalı sigara ise 88 TL'ye yükseldi.

YENİ SİGARA FİYATLARI

Son dönemde birçok sigara grubuna peş peşe zam yapılırken, güncel fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

Philip Morris grubunda en ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara ise 110 TL’ye yükseldi.

BAT (British American Tobacco) grubunda sigaralar 75 TL ile 91 TL arasında değişiyor.

JTİ (Japan Tobacco International) grubunda fiyatlar 75 TL ile 91 TL arasında seyrediyor.

Esse grubunda en uygun sigara 70 TL, en pahalı sigara ise 90 TL olarak açıklandı.

Imperial Tobacco grubunda sigaralar artık 74 TL ile 88 TL arasında satılacak.