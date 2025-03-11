Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi

İstanbul
Sigara tiryakilerini üzecek bir zam haberi daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını duyurdu. İşte fiyatı artan sigara grubu…
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden Imperial Tobacco grubuna yapılan yeni fiyat artışını duyurdu.
12 Mart 2025 itibarıyla geçerli olacak zamlarla birlikte, Imperial Tobacco grubundaki en ucuz sigara 74 TL'ye, en pahalı sigara ise 88 TL'ye yükseldi.
Son dönemde birçok sigara grubuna peş peşe zam yapılırken, güncel fiyatlar şu şekilde sıralanıyor: