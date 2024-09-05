Tiryakileri üzecek haber: Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara fiyatı 72 TL oldu

05 Eylül 2024 09:03 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:18

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris grubuna zam geldiğini duyurdu. Bu zamla birlikte en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigara ise 81 liraya yükseldi.

Sigaraya art arda zam gelmeye devam ediyor. Philip Morris sigara grubuna zam geldi. Bu kapsamda en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigara ise 81 liraya yükseldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" ifadelerini kullandı.

NE KADAR ZAM GELDİ?

Zamlı sigara fiyatları listesine göre sigara grubunda fiyatlar 3-4 TL arttı. Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu. Sigara zammı bugünden itibaren geçerli olacak.