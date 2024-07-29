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Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya zam geliyor: Fiyat artışının miktarı ve tarihi belli oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 22:46 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 22:48
Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya zam geliyor: Fiyat artışının miktarı ve tarihi belli oldu

Tiryakileri üzecek haber geldi. Sigara fiyatlarına ağustos ayında bir zam daha geliyor. Sigaraya yapılacak zam miktarı belli olurken, en ucuz sigaranın fiyatı cep yakacak. İşte ayrıntılar...

Sigara fiyatları, temmuz ayında ÖTV artışı sonrası yapılan zammın ardından bir kez daha değişiyor. Ağustos ayı ile birlikte sigarada fiyat listesi bir kez daha yenilenecek.

SİGARAYA ZAM GELİYOR

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ağustos ayında sigaraya zam geleceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, "Ağustos ayının içinde sigaraya bir zam daha geliyor" ifadelerini kullandı.

Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya zam geliyor: Ağustos ayında fiyatlar artacak - 1. Resim

ZAM MİKTARI BELLİ OLDU

Konuya ilişkin Tele1'e de açıklamada bulunan Erol Dündar, zam miktarının ise ortalama 4-5 TL civarında olacağını söyledi. 

TEKEL BAYİLERİ PLATFORM BAŞKANI DA DUYURMUŞTU

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ağustos ayında sigara fiyatlarına zam geleceğini ifade etmişti.

Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sigaraya önümüzdeki ay tekrar 5-6 lira daha zam gelirse yok daha neler der misiniz?” ifadelerine yer vermişti.

Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya zam geliyor: Ağustos ayında fiyatlar artacak - 2. Resim

EN UCUZ SİGARA 70 TL'Yİ AŞACAK

Ağustos ayında zam gelmesi halinde en ucuz sigara fiyatı 70 TL'yi aşacak.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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