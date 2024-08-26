TL depo alım ihalesi teklif tutarı belli oldu
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Ağustos 2024 16:34 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:39
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açtığı depo alım ihalesinde tutarlar belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı ve minimum faiz oranı belli oldu.,
8 MİLYAR LİRALIK TEKLİF
TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 8 milyar 800 milyon liralık teklif geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı