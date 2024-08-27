TL depo alım ihalesi teklif tutarı belli oldu
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Ağustos 2024 15:45 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:51
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL depo alım ihalesi için teklif tutarı ve faiz oranı belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL depo alım ihalesi açmaya devam ediyor. İhaleye gelen teklif tutarı da belli oldu.
TL DEPO ALIM İHALESİ YAPILACAK
TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 14 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı