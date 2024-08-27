TL depo alım ihalesi teklif tutarı belli oldu

27 Ağustos 2024 15:45 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:51

Petrol için Exxon'dan şaşırtan tahmin! Küresel petrol şoku kapıda: Fiyatlar 4 kat artacak

Petrol için Exxon'dan şaşırtan tahmin! Küresel petrol şoku kapıda: Fiyatlar 4 kat artacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL depo alım ihalesi açmaya devam ediyor. İhaleye gelen teklif tutarı da belli oldu.

TL DEPO ALIM İHALESİ YAPILACAK

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 14 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.