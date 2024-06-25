TL mevduatın payı hız kesmedi, döviz hesaplarında erime sürüyor

25 Haziran 2024 10:42 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:44

Dış kaynak girişleri ve döviz kurlarının yatay seyirle devam edeceğine yönelik beklentiler TL’ye olan güveni ve ilgiyi artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; TL mevduat hesaplarının payı son 1 yılda 4,6 puan artarak yüzde 62’ye dayandı.

BİR YILDAKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

TL mevduatların toplam payı 2 Haziran 2023’te 10 trilyon 947 milyar 263 milyon lira seviyesi gerçekleşti. 7 Haziran 2024’te ise bu rakam yüzde 45,17 yükselişle 15 trilyon 892 milyar 705 milyon liraya ulaştı.

Bu hesap döviz cinsinden yapıldığında toplam mevduattaki artışın 150 milyar doları aştığı görülüyor. Aynı dönemde TL mevduat ise yüzde 56,67 büyüyerek 6 trilyon 250 milyar 742 milyon liradan 9 trilyon 793 milyar 214 milyon liraya çıktı.

TOPLAM PAYDA ARTIŞ

Yeni Şafak Gazetesi’nden Cabir Turgut’un haberine göre, Ekonomi yönetiminin politika faizinde yaptığı artışlar ve sadeleşme hamleleriyle birlikte TL mevduatın toplam hesaplar içindeki payı yüzde 61,6 oldu.

TL mevduatın payı son 1 yılda 4,6 puan arttı. Toplam mevduat hacminde TL’nin payı 2021 sonunda yüzde 35,5, 2022’de yüzde 53,9 ve Haziran 2023’te yüzde 57 seviyesindeydi.

Böylece 2021 ve 2022’deki mevduat dağılımı tablosu geçtiğimiz yıl itibarıyla tersine döndü. Yine BDDK verilerine göre; 2 Haziran 2023’te 4 trilyon 696 milyar 520 milyon lira olan yabancı para mevduatlar 7 Haziran 2024’te 6 trilyon 99 milyar 490 milyon liraya tırmandı.

DÖVİZ HESAPLARINDA ERİME

Döviz cinsinden mevduatlarda yıllık değişim oranı yüzde 29,87 olarak görüldü. Yabancı para mevduatın payı 2023 yılının Haziran ayında yüzde 43 iken, 7 Haziran 2024 itibarıyla yüzde 38,4’e geriledi.

Yılbaşında ise TL mevduat 8 trilyon 673 milyar 164 milyon lira iken, toplam hesaplar içerisindeki payı yüzde 59 seviyesinde bulunuyordu. Aynı dönemde 6 trilyon 7 milyar 95 milyon lira olan döviz cinsinden mevduatın toplam hesaplar içerisindeki payı da yüzde 41 olarak gerçekleşmişti.